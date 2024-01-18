Мособлдума приняла закон о ежемесячной выплате на аренду жилья для учителей

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Мособлдума приняла закон о предоставлении ежемесячно 20 тысяч рублей учителям на аренду жилья. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем телеграм-канале.
Новая мера поддержки, которая раньше была только для медработников, теперь распространяется и на учителей.
Помимо этого, такие меры поддержки начинающих специалистов помогают привлекать и оставлять в Московской области талантливых и квалифицированных педагогов.
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«Обеспечение жильём – это необходимая мера для привлечения специалистов в регион. Для этого у нас уже также действует программа «социальная ипотека», выстроен комплекс дополнительных мер поддержки для педагогов, таких как, например, выплаты молодым специалистам, доплаты за классное руководство, доплаты по результатам ЕГЭ, стимулирующие выплаты», — поделился Игорь Брынцалов.
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Мира Полтева