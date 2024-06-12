В РФ продлили срок выплат на погашение ипотеки для многодетных семей

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Президент России Владимир Путин продлил программу поддержки многодетных семей, предусматривающую выплаты в размере 450 тысяч рублей на ипотеку до 2031 года. Этот закон был опубликован на сайте правовой информации.
Согласно новому закону, дополнительные расходы из федерального бюджета на эту программу в период с 2024 по 2030 годы составят 647,59 млрд рублей.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил уверенность, что продление этой программы способствует повышению доступности жилья для многодетных семей.
Ранее, в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме, президент поручил правительству запустить дополнительные программы льготной семейной ипотеки с 1 июля 2024 года.
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил уверенность, что продление этой программы способствует повышению доступности жилья для многодетных семей.
Ранее, в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме, президент поручил правительству запустить дополнительные программы льготной семейной ипотеки с 1 июля 2024 года.
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Артем Кузьмин