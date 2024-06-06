Набиуллина раскрыла, кто в России берёт ипотеку

Фото: сайт Центробанка РФ
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказала мнение о том, что ипотеку в России традиционно берут оптимисты.
«Кто берет кредиты? Всегда оптимисты», — высказалась Набиуллина в беседе с корреспондентом Газета.ру.
При этом зафиксировано, что число кредитов выросло у людей с низким уровнем дохода, добавила Набиуллина.
Ранее сообщалось, что Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,5 процентных пункта (п.п). Отмечалось, что изменение ставок произошло сегодня. Такие меры вызваны ростом доходности облигаций федерального займа на фоне высокой ключевой ставки Центробанка. Изменения не затронут программы с государственной поддержкой, но коснутся базовых ипотечных программ.
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