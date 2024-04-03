Получить социальную ипотеку в Московской области теперь можно онлайн

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Жители Подмосковья теперь могут стать участниками программы «Социальная ипотека» онлайн. Опция электронной подачи документов запущена на портале РПГУ, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«Необходимо собрать документы для участия в программе и зайти на портал госуслуг Московской области. Далее следует найти услугу «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области и в качестве цели обращения выбрать «Приём электронных документов для получения социальной ипотеки». Потом нужно заполнить форму заявления и прикрепить документы, а позже получить результат», – говорится в сообщении.Как напомнили в министерстве, участниками программы «Социальная ипотека» могут стать медицинские работники, педагоги, тренеры, молодые учёные и специалисты. Участники получают от правительства региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сами получатели платят только проценты по кредиту.
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