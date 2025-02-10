В РФ с 1 марта изменится порядок оплаты за отопление

С 1 марта 2025 года в России вступит в силу запрет на переход регионов на форму оплаты услуг отопления, при которой платежи разбиваются равномерно на весь год. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, пишет РИА Новости.