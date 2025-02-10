В РФ с 1 марта изменится порядок оплаты за отопление

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С 1 марта 2025 года в России вступит в силу запрет на переход регионов на форму оплаты услуг отопления, при которой платежи разбиваются равномерно на весь год. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, пишет РИА Новости.
По его словам, новая система оплаты предполагает, что жители будут платить за отопление только в те месяцы, когда оно реально подается в квартиры. Это изменение направлено на повышение прозрачности расчетов и позволит собственникам контролировать соответствие платежей показаниям приборов учета.
Якубовский отметил, что регионы, которые уже перешли на равномерную оплату, смогут сохранить эту практику, но дальнейшие изменения будут ограничены постановлением правительства РФ. Однако он также предупредил, что новая система может привести к более высоким счетам в холодный период года по сравнению с равномерной оплатой.
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