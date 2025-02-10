Стало известно, сколько граждан РФ подготовили финансовую подушку на старость

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По результатам исследования, проведенного НПФ «Эволюция» совместно с Финансовым университетом при правительстве, большинство россиян не принимают активных мер для обеспечения финансовой подушки к выходу на пенсию. Об этом пишет РБК.
В опросе, в котором участвовали 2000 человек в возрасте от 25 до 45 лет, 43% респондентов заявили, что рассчитывают на государственную пенсию.
Среди опрошенных, 27% планируют использовать собственные накопления, отложенные в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). При этом было отмечено, что люди с высшим образованием реже полагаются на государственную поддержку.
Более половины участников опроса выразили надежду на помощь близких в старости, а 45% изучают возможности формирования дополнительного дохода с помощью различных финансовых инструментов.
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Среди опрошенных, 27% планируют использовать собственные накопления, отложенные в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). При этом было отмечено, что люди с высшим образованием реже полагаются на государственную поддержку.
Более половины участников опроса выразили надежду на помощь близких в старости, а 45% изучают возможности формирования дополнительного дохода с помощью различных финансовых инструментов.
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Дарья Осипова