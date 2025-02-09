«Вопиющая несправедливость»: В ГД вступились за охранника, осужденного за убийство вандала

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Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Генеральную прокуратуру. Он просит провести проверку обвинителей по делу 70-летнего охранника Павла Червякова, осужденного на пять с половиной лет колонии за убийство мужчины, громившего детский лагерь.
Об этом сам парламентарий рассказал корреспонденту «Газеты.Ru». Он отметил, что имеет место «вопиющий случай несправедливости». 70-летний охранник получил срок 5,5 года в колонии строгого режима за убийство по неосторожности «неадекватного наркомана, который громил детский лагерь». Слуцкий намерен предоставить Павлу опытного адвоката, чтобы добиться обжалования приговора. Сменивший на посту главы партии Владимира Жириновского политик возмущен тем, что спасавший жизни детей человек получил срок.
Как рассказывала жена осужденного Павла Червякова, убитый Андрей Махов ворвался на территорию загородного клуба в состоянии сильного опьянения, сломал калику, громил технику и пугал детей. Червяков пытался остановить мужчину, взяв в руки кусок металлической трубы для самообороны. Произошла драка, раненый Махов выбежал из клуба, перепрыгнув через забор, после чего умер в лесу.
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«Ведь если бы охранник ничего не сделал, и, не дай Бог, погиб кто-то из детей, то его или руководство лагеря судили бы за бездействие», — отметил он.
Как рассказывала жена осужденного Павла Червякова, убитый Андрей Махов ворвался на территорию загородного клуба в состоянии сильного опьянения, сломал калику, громил технику и пугал детей. Червяков пытался остановить мужчину, взяв в руки кусок металлической трубы для самообороны. Произошла драка, раненый Махов выбежал из клуба, перепрыгнув через забор, после чего умер в лесу.
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Александр Бойцов