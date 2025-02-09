«Вопиющая несправедливость»: В ГД вступились за охранника, осужденного за убийство вандала

В 2025 году 10 февраля отмечается народный праздник — Ефремов день, или, как его еще называют, день Ефрема Ветродуя или Домового. Согласно церковному календарю, в этот день православные христиане чтят память преподобного Ефрема Сирина — выдающегося поэта и духовного писателя, богослова и одного из величайших учителей церкви.