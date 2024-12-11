В РФ выпустили первые учебные пособия «‎Искусственный интеллект» для 5-9 классов

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В России вышли в свет первые учебные пособия по искусственному интеллекту, предназначенные для учеников 5-9 классов. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что эти пособия направлены на формирование у детей и педагогов реалистичного представления о том, что такое искусственный интеллект, его роли в повседневной жизни и его потенциале как помощника, а не угрозы для человека.
Издания содержат актуальную информацию о принципах работы искусственного интеллекта, особенностях взаимодействия специалистов с этой технологией и сферах ее применения. Каждое пособие насыщено разнообразными текстами и заданиями, что делает процесс обучения более увлекательным.
Данные учебные пособия призваны не только обучить школьников основам искусственного интеллекта, но и подготовить их к будущему, в котором эта технология будет играть все более значимую роль.
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Издания содержат актуальную информацию о принципах работы искусственного интеллекта, особенностях взаимодействия специалистов с этой технологией и сферах ее применения. Каждое пособие насыщено разнообразными текстами и заданиями, что делает процесс обучения более увлекательным.
Данные учебные пособия призваны не только обучить школьников основам искусственного интеллекта, но и подготовить их к будущему, в котором эта технология будет играть все более значимую роль.
В Подмосковье для обработки обращений по социальной тематике начали использовать GigaChat. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова