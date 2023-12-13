В Росавиации привели динамику авиационных происшествий за 2023 год

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В Росавиации рассказали об отсутствии тенденции к росту лётных инцидентов. Согласно статистике, за 11 месяцев текущего года количество происшествий с самолётами снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
В Росавиации связывают положительную динамику авиационных происшествий с ростом налета воздушных судов отечественных пользователей воздушного пространства России. Также отечественным авиакомпаниям обеспечен доступ к логистическим цепочкам, с помощью которых они своевременно получают нужные запчасти и детали, которые обеспечивают безаварийную эксплуатацию авиационной техники.
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Александр Бойцов