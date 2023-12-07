«Известия»: Самолёт, севший в поле под Новосибирском, разберут на запчасти

Фото: РИА Новости
Совершивший аварийную посадку в пшеничном поле под Новосибирском самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» будет разобран на запчасти и списан в утиль. Об этом пишет газета «Известия».
Источники, близкие к авиационным властям, сообщили изданию, что восстанавливать борт не будут. В авиакомпании говорят, что дальнейшая судьба воздушного судна пока окончательно не решена. При этом вариант взлета лайнера с поля исключен, объяснил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.
Судьба пилотов также остается туманной — их попросили уволиться по собственному желанию, после чего жена одного из них направила обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не наказывать мужа. Женщина напомнила, что из-за отказа гидросистемы экипаж самолета решил следовать на запасную авиагавань в Новосибирске. Но, пройдя половину пути, пилоты поняли, что топлива не хватит, поэтому и посадили самолет в пшеничном поле.
Напомним, что 12 сентября самолёт, следовавший по маршруту Сочи-Омск, совершил экстренную посадку в поле. Произошёл отказ гидравлической системы, в результате чего пилоты не смогли приземлиться в аэропорту назначения. Они приняли решение лететь до аэропорта в Новосибирске, где взлётно-посадочная полоса удобнее. Однако экипаж судна неправильно рассчитал топливо и самолёт с 159 пассажирами посадили в поле.
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Судьба пилотов также остается туманной — их попросили уволиться по собственному желанию, после чего жена одного из них направила обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не наказывать мужа. Женщина напомнила, что из-за отказа гидросистемы экипаж самолета решил следовать на запасную авиагавань в Новосибирске. Но, пройдя половину пути, пилоты поняли, что топлива не хватит, поэтому и посадили самолет в пшеничном поле.
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Артем Путинцев