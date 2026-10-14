В «Росхиме» заявили о новой упаковке для популярной соды из Башкирии
«Росхим»: сода для дезинфекции и уборки будет продаваться в синей упаковке
«Башкирская содовая компания» (БСК) представила новую упаковку для пищевой соды. Об этом порталу Ufa1.ru сообщили в компании «Росхим».
Как отметили в «Росхиме», многие покупатели используют соду не только в кулинарии, но и для уборки и дезинфекции. Информация поступила накануне во вторник, 13 октября.
«У нас появилась идея выпустить соду универсальную в новой упаковке — именно для этих целей», — прокомментировала директор по маркетингу Елена Дмитриева.
В компании подчеркнули, что привычный дизайн с желто-красной окантовкой сохранится. Эта сода по-прежнему предназначается для употребления в пищу, мытья фруктов и лечения ангины.