Поддержка импортозамещения помогла развить промышленность Подмосковья

08 сентября 2026, 12:07

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Объём промышленного производства в Московской области за последние пять лет увеличился в два раза. Значительную роль в этом сыграли меры поддержки импортозамещающих предприятий, введённые в рамках реализации Народной программы «Единой России». Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Пахомов, сообщает пресс-служба партии.





В число мер поддержки входят льготные займы, субсидии на приобретение оборудования, льготные займы и пр.





«В результате в Московской области реализованы более 230 проектов импортозамещения с объемом инвестиций свыше 172 миллиардов рублей», — отметил Пахомов.