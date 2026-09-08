Поддержка импортозамещения помогла развить промышленность Подмосковья
Объём промышленного производства в Московской области за последние пять лет увеличился в два раза. Значительную роль в этом сыграли меры поддержки импортозамещающих предприятий, введённые в рамках реализации Народной программы «Единой России». Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Пахомов, сообщает пресс-служба партии.
В число мер поддержки входят льготные займы, субсидии на приобретение оборудования, льготные займы и пр.
«В результате в Московской области реализованы более 230 проектов импортозамещения с объемом инвестиций свыше 172 миллиардов рублей», — отметил Пахомов.Он добавил, что одной из самых востребованных является льготная программа «Земля за 1 рубль». Ей, в частности, воспользовалась компания «Технопарк Импульс»: она запускает в Домодедове новый цех по производству оборудования для коммунальной техники.
А член Совета депутатов округа Домодедово Александр Пашков добавил, что важны не только льготы, но и создание индустриальных парков, где можно запустить предприятие максимально удобно и быстро.
В настоящее время в Московской области реализуют около 1 800 инвестиционных проектов, благодаря которым в регионе появится ещё более 420 тысяч рабочих мест.