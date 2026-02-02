Путин назвал химическую промышленность опорой российской экономики
Химическая промышленность занимает ключевое место в экономической системе России и остаётся одной из наиболее востребованных и стратегически значимых отраслей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого вопросам развития химпрома, сообщает РИА Новости.
Глава государства отметил, что продукция химической отрасли широко применяется практически во всех базовых секторах экономики. Она используется в строительстве и энергетике, агропромышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, фармацевтической отрасли, электронике и во многих других направлениях, без которых невозможно устойчивое развитие страны.
По словам президента, для дальнейшего роста и модернизации химической промышленности необходима скоординированная работа всех участников процесса — государства, бизнеса, региональных властей и научного сообщества. Только при объединении усилий можно обеспечить технологическое развитие отрасли и укрепление её позиций как внутри страны, так и на внешних рынках.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия располагает достаточными ресурсами для развития химпрома: сырьевая база остаётся прочной и конкурентоспособной. Кроме того, отечественные предприятия уже сегодня выпускают тысячи наименований химической продукции, которая успешно конкурирует не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.
