Путин назвал химическую промышленность опорой российской экономики

02 февраля 2026, 19:00

Путин подчеркнул стратегическую значимость химпрома

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Химическая промышленность занимает ключевое место в экономической системе России и остаётся одной из наиболее востребованных и стратегически значимых отраслей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого вопросам развития химпрома, сообщает РИА Новости.