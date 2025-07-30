В Беловском водохранилище обнаружены холерные вибрионы
В Беловском водохранилище, одном из самых популярных мест отдыха в Кузбассе, обнаружен холерный вибрион. Как сообщила мэрия Белова со ссылкой на Роспотребнадзор, сообщает Интернет-журнал Сибдепо.
Речь идёт о нетоксигенном штамме бактерии — он не вызывает холеру, но может стать причиной кишечных инфекций.
«Обнаружение нетоксигенных штаммов в водоемах — не редкое явление для этого времени года. Повышенная температура воды летом создает благоприятные условия для развития бактерий. Заболевание холерой они не вызовут, но могут стать причиной кишечной инфекции», — отметила мэрия Белова.
На время лабораторных проверок отдыхающим советуют не приближаться к воде, соблюдать гигиену, тщательно мыть продукты и руки. При появлении симптомов вроде диареи или рвоты — сразу обращаться к врачу.
Проблемы с качеством воды зафиксированы и в другом популярном сибирском водоёме — вода там позеленела из-за цветения водорослей. Как сообщает издание «Om1 Новосибирск», купание не запрещено, но после него стоит принять душ.