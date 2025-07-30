Народный артист России признался, что больше всего любит в Санкт-Петербурге
Художественный руководитель Молодежного театра на Фонтанке рассказал о своем пути в профессии, особенностях режиссуры и любви к Петербургу. Семен Спивак называет Молодежный театр на Фонтанке особенным местом. По его словам, в мире всего два театра, расположенных в саду: петербургский и лондонский Ковент-Гарден. Режиссер признался, что работа требует глубоких знаний в музыке, живописи и психологии, а сад помогает восстановить силы.
По его словам, профессия требует постоянного поиска подхода к актерам. Если у артиста что-то случилось в жизни, вчерашний ключик уже не подходит, отметил он. Также Спивак сравнил репетиции сложных сцен с «вытиранием пыли» – так же, как его мама протирала мебель по выходным. По словам Спивака, главный зритель театра – молодежь, а по стандартам ЮНЕСКО это люди до 45 лет. Петербург он ценит за глубину и возможность уединения, в отличие от динамичной Москвы, приводит его слова «Петербургский дневник».
Режиссер считает, что успех – это создание чего-то важного для людей. А счастье, по его мнению, – это настоящая любовь и умение беречь близких.
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