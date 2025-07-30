Народный артист России признался, что больше всего любит в Санкт-Петербурге

30 июля 2025, 15:55

Семен Спивак: Главное в Петербурге – это дух

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Художественный руководитель Молодежного театра на Фонтанке рассказал о своем пути в профессии, особенностях режиссуры и любви к Петербургу. Семен Спивак называет Молодежный театр на Фонтанке особенным местом. По его словам, в мире всего два театра, расположенных в саду: петербургский и лондонский Ковент-Гарден. Режиссер признался, что работа требует глубоких знаний в музыке, живописи и психологии, а сад помогает восстановить силы.