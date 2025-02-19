Иностранцам разъяснили правила получения российской sim-карты

Фото: istockphoto.com/Andranik Hakobyan
В России с августа прошлого года действует новый порядок оформления sim-карт для сотовой связи. Памятку для иностранцев о том, что нужно делать, чтобы получить sim-карту, подготовили в правительстве РФ.
1. Первым этапом является получение СНИЛС. Для этого иностранные граждане должны подготовить нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, и обратиться в МФЦ, Соцфонд России или к работодателю. СНИЛС будет выдан в электронном или бумажном виде в течение пяти дней.
Фото: пресс-служба правительства РФ
2. Второй этап — создание учётной записи на портале «Госуслуги». Без номера телефона это можно сделать в МФЦ или банке, с собой нужно иметь паспорт и СНИЛС. Учётная запись будет подтверждена в день обращения.
Фото: пресс-служба правительства РФ
3. Третий этап — регистрация биометрии в банке. Для этого тоже понадобится паспорт и СНИЛС. Сотрудники банка сделают фото и запишут голос, после чего биометрия будет зарегистрирована в течение нескольких минут.
Фото: пресс-служба правительства РФ
4. Четвёртый — последний — этап: оформление sim-карты в салоне связи. Там нужно будет выбрать тариф, предъявить паспорт и назвать IMEI устройства, а также подписать договор. Карта будет активизирована за несколько минут.
Фото: пресс-служба правительства РФ
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Фото: пресс-служба правительства РФ
2. Второй этап — создание учётной записи на портале «Госуслуги». Без номера телефона это можно сделать в МФЦ или банке, с собой нужно иметь паспорт и СНИЛС. Учётная запись будет подтверждена в день обращения.
Фото: пресс-служба правительства РФ
3. Третий этап — регистрация биометрии в банке. Для этого тоже понадобится паспорт и СНИЛС. Сотрудники банка сделают фото и запишут голос, после чего биометрия будет зарегистрирована в течение нескольких минут.
Фото: пресс-служба правительства РФ
4. Четвёртый — последний — этап: оформление sim-карты в салоне связи. Там нужно будет выбрать тариф, предъявить паспорт и назвать IMEI устройства, а также подписать договор. Карта будет активизирована за несколько минут.
Фото: пресс-служба правительства РФ
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Лев Каштанов