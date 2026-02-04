В России нашли способ увеличения пенсий

04 февраля 2026, 11:23

В России предложили направлять до 3% суммы налогов на пенсии родителей

Фото: iStock/mars58

Депутаты КПРФ обратились к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением создать в России механизм, позволяющий людям направлять до 3% от уплаченного налога на пенсионное обеспечение родителей.





В этой связи депутат Алексей Куринный пояснил «Газете.Ru», что большинство пожилых россиян могут рассчитывать только на пенсию, и то с условием наличия необходимого стажа.





«Инициатива КПРФ поможет старшему поколению почувствовать дополнительную заботу. Кроме того, деньги останутся в семьях, что в условиях постоянного роста цен будет очень кстати», — отметил Куринный.

«Он возникает у граждан, которым до оформления пенсии по старости осталось не более пяти лет, а также у лиц, имеющих право на досрочный выход на пенсию, включая многодетных матерей, работников вредных производств и Крайнего Севера, которые получают этот статус раньше», — уточнила Епифанова.