В России нашли способ увеличения пенсий
В России предложили направлять до 3% суммы налогов на пенсии родителей
Депутаты КПРФ обратились к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением создать в России механизм, позволяющий людям направлять до 3% от уплаченного налога на пенсионное обеспечение родителей.
В этой связи депутат Алексей Куринный пояснил «Газете.Ru», что большинство пожилых россиян могут рассчитывать только на пенсию, и то с условием наличия необходимого стажа.
«Инициатива КПРФ поможет старшему поколению почувствовать дополнительную заботу. Кроме того, деньги останутся в семьях, что в условиях постоянного роста цен будет очень кстати», — отметил Куринный.
Он добавил, что такая инициатива может стать хорошим демографическим стимулом, поскольку чем больше детей в семье, тем весомее окажется и прибавка к пенсии, заключил парламентарий.
Тем временем председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), член центрального совета партии «Справедливая Россия», экс-сенатор Ольга Епифанова напомнила в беседе с RT, что предпенсионный статус в России устанавливается автоматически и должен присваиваться без подачи отдельного заявления.
«Он возникает у граждан, которым до оформления пенсии по старости осталось не более пяти лет, а также у лиц, имеющих право на досрочный выход на пенсию, включая многодетных матерей, работников вредных производств и Крайнего Севера, которые получают этот статус раньше», — уточнила Епифанова.
Она подчеркнула, что предпенсионеры не получают пенсию, но могут пользоваться рядом льгот и гарантий. Так, им положены два оплачиваемых дня в году для прохождения диспансеризации, повышенные пособия по безработице, защита от увольнения по возрасту, право на переобучение, а также некоторые налоговые льготы.