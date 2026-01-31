В Госдуме рассказали о новом законопроекте по семейной ипотеке

31 января 2026, 08:50

Депутат Буцкая: ставку по льготной ипотеке следует снижать для многодетных семей

Фото: Istock/sommart

В Госдуме предложили связать ставку по льготной ипотеке с числом детей в семье. Инициативу выдвинула первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью ТАСС.





По словам Буцкой, сейчас эксперты обсуждают дифференцированный подход к процентной ставке по семейной ипотеке. Чем больше детей в семье, тем ниже может быть ставка, что позволит приобрести более просторное жильё.

«В маленькой квартире тяжело жить многодетной семье», — отметила депутат.