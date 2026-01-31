В Госдуме рассказали о новом законопроекте по семейной ипотеке
Депутат Буцкая: ставку по льготной ипотеке следует снижать для многодетных семей
В Госдуме предложили связать ставку по льготной ипотеке с числом детей в семье. Инициативу выдвинула первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью ТАСС.
По словам Буцкой, сейчас эксперты обсуждают дифференцированный подход к процентной ставке по семейной ипотеке. Чем больше детей в семье, тем ниже может быть ставка, что позволит приобрести более просторное жильё.
«В маленькой квартире тяжело жить многодетной семье», — отметила депутат.Законопроект на рассмотрение в комитет ещё не поступал, обсуждения носят экспертный характер. Напомним, что с 1 февраля в России ужесточатся условия программы «Семейная ипотека». Теперь льготный кредит доступен только семьям, а супруги обязаны выступать созаёмщиками.