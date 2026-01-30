Миронов: пенсионеров нужно освободить от платы за проезд по платным трассам
Пенсионеров, инвалидов и многодетные семьи нужно освободить от платы за проезд по платным трассам. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Политик заявил NEWS.ru, что рост цен на платных автодорогах особенно болезненно сказывается на уязвимых категориях граждан. По его словам, многие из них не могут позволить себе такие расходы. В качестве примера он привел маршрут от Москвы до Краснодара, где проезд обходится более чем в 4600 рублей, а альтернативой остается долгий объезд.
Миронов также призвал заморозить тарифы и вернуть полноценную систему льгот. Он напомнил, что такие меры действовали при запуске первых платных трасс, но позже их свернули и заменили формальной программой лояльности. Сейчас бесплатный проезд доступен волонтерам СВО и школьным автобусам, однако партия давно добивается расширения списка льготников.
