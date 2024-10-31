В России больше нельзя будет купить пиво в полулитровых банках

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Компания «Урбан Крафт», которая единственная в России производит алюминиевые банки объемом 0,5 литра, объявила об отказе от выпуска такой тары в пользу объема 0,45. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что главной причиной стало падение спроса на классические полулитровые банки.
«Пива в банках 0,5 больше не будет. Как и любого другого напитка», — говорится в публикации.По информации издания, привычный объем алюминиевых банок перестал пользоваться популярностью у производителей различных напитков, в связи с чем в «Урбан Крафт» полностью перешли на объем 0,45 литра.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что армянский коньяк — это не коньяк, а бренди. По его словам, коньяк, как напиток, является нематериальной ценностью Франции, потому даже в семейном кругу следует «коньяк называть бренди».
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