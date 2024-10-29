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В Вологодской области алкоголь будут продавать только два часа в день

29 октября 2024, 13:44
Георгий Филимонов (Фото: сайт Кремля)

Георгий Филимонов (Фото: сайт Кремля)

Власти Вологодской области намерены резко сократить в регионе время продажи алкоголя. По будним дням спиртное можно будет купить только в течение двух обеденных часов — с 12 до 14 часов.


В выходные и праздничные дни сохранится обычный режим торговли. Указанные изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года в случае их одобрения Законодательным собранием Вологодской области. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в восьмиминутном обращении к жителям региона, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.

Он назвал данное решение взвешенным и абсолютно необходимым. Кроме ограниченного промежутка времени, в который можно будет купить алкоголь по будням, значительно расширен список праздников, в которые торговым точкам запретят продажу спиртного. К ним, в частности, относятся День российского студенчества (25 января), Всемирный день здоровья (7 апреля), День России (12 июня) и другие.

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Киев перестал видеть в Варшаве ключевого партнёра, заявил президент Польши Дуда
Президент Польши Дуда: Украина больше не видит в Варшаве ключевого партнёра
29 октября 2024, 14:01

Фото: iStock/Ruma Aktar

Власти Украины больше не считаются с Польшей. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда в эфире радиостанции RadioZet.
Отмечается, что Киев перестал видеть в Варшаве ключевого партнёра после снижения темпов предоставления военной помощи и неспособности нарастить их.

При этом глава государства отметил, что хотел бы иметь дружественные отношения с Украиной, а также добавил, что президент страны Владимир Зеленский находится под давлением крупнейших держав, предоставляющих оружие Киеву. В связи с этим украинский лидер принимает решения под этим давлением, но сейчас это неизбежно, поскольку «жизнь жестока».

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«Загнали себя в тупик»: Захарова высказалась о поддержке кандидатов американскими СМИ
Захарова: СМИ США загнали себя в тупик в выборе поддержки кандидатов
29 октября 2024, 11:52

Фото: сайт МИД РФ

Американские СМИ «загнали себя в тупик» в выборе поддержки кандидатов на выборах президента в США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что американские СМИ стремительно отказываются поддерживать какого-либо кандидата, поскольку на обоих стоит печать «российский». Так Дональда Трампа медиа индустрия сама провозгласила таковым и вот уже на продолжении практически 10 лет придумывает различные небылицы. А кандидатуру Камалы Харрис обещал поддержать Владимир Путин. Это привело к тому, что информационный мейнстрим США «прорвало».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума подчеркнул, что Москва поддержит кандидата от Демократической партии, нынешнего вице-президента США Камалу Харрис, поскольку так рекомендовал глава государства Джо Байден. Тогда Путин подчеркнул, что у кандидата такой заразительный смех, что указывает на то, что у неё всё хорошо.

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ВМС США спустя 142 года извинились за уничтожение деревни на Аляске
AP: ВМС США извинились за уничтожение деревни на Аляске в 1882 году
29 октября 2024, 11:43

Фото: iStock/bennymarty

Военно-морские силы (ВМС) США спустя 142 года принесли извинения за то, что сожгли деревню Ангун на юго-востоке Аляски. Об этом пишет агентство Associated Press.
Отмечается, что трагедия в деревне с населением порядка 420 человек произошла 26 октября 1882 года.

В годовщину случившегося контр-адмирал Марк Сукато, который командует северо-западным регионом ВМС США, принёс извинения. Он отметил, что флот признает те боль и страдания, которые были причинены народу тлинкитов, а также признаёт неправомерными действия, которые привели к гибели мирных граждан, потере ресурсов и культуры.

Издание пишет, что эта атака стала одной из целой серии конфликтов, которые возникали между американскими военными и коренными жителями Аляски, после покупки США этой территории у России.

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#флот
#атака
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Трамп пообещал раскрыть «маленький секрет», который поможет в управлении США
29 октября 2024, 11:13

Фото: iStock/rarrarorro

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на предвыборном митинге, что владеет неким секретом для управления страной, который пообещал раскрыть сразу после окончания предвыборной гонки. Трансляцию вел телеканал C-Span.
Тогда Трамп обратился к спикеру палаты представителей США Майку Джонсону, отметив, что у него есть «маленький секрет».

«С нашим маленьким секретом мы точно преуспеем в управлении, не так ли? Наш маленький секрет имеет большое влияние. У него (Джонсона — ред.) и меня есть маленький секрет — мы его расскажем, когда закончится гонка», — заявил Трамп на митинге.

При этом газета New York Times также сообщила, что Джонсон подтвердил существование «маленького секрета» у Трампа.

«Кстати о секретах. Харрис знала, что Байден был физически и умственно неполноценным, и хранила это в секрете. ФБР знало о наличии ноутбука Хантера Байдена и хранило это в секрете. Похоже, что все эти секреты не имели значения для СМИ, потому что все они помогали демократам. Но этот может помочь Дональду Трампу, и теперь им не все равно?» — возмутился Джонсон.
Он также добавил, что не собирается выдавать секреты Трампа.

При этом люди, знакомые с тактикой Трампа уверены, что его секрет, скорее всего ничего не значит.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

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Южнокорейская разведка сообщила о повышении статуса дочери Ким Чен Ына
29 октября 2024, 10:48

Фото: iStock/NatanaelGinting

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила о возрастании статуса дочери лидера КНДР Ким Чен Ына и подготовке ее в качестве потенциальной наследницы, передает агентство Ренхап.
«По словам разведслужбы, Ким Чжу Э постепенно увеличивает свою активность, включая участие в партийных мероприятиях, сопровождаясь такими высокопоставленными фигурами, как Ким Ё Чжон и Чхве Сон Хи, что свидетельствует о возросшем статусе», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что было замечено, как Ким Чжу Э вела прямую беседу с послом России в КНДР. Она также появлялась на официальных фото вместе с Ким Чен Ыном, однако в сопровождении личной охраны, что подтверждает ее укрепляющиеся позиции.

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#кндр
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«Гавканье из-под лавки»: в Раде резко высказались об угрозах Зеленского в адрес Гутерриша
Депутат Рады Дубинский назвал угрозы Зеленского в адрес Гутерриша жалкими
29 октября 2024, 10:45

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выглядят жалкими. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Он подчеркнул, что все осуждения Гутерриша в настоящее время выглядят жалко. Впрочем, ещё хуже выглядел отказ в визите в Киев, который и не планировался. Уроки международной политики, продолжает Дубинский, заявляют о необходимости последствий после любой угрозы. В противном случае такие угрозы перестают восприниматься всерьёз, а в какой-то момент и вовсе начинают классифицироваться как «раздражающее гавканье из-под лавки», написал депутат в своём Telegram-канале.

Днём ранее Зеленский в интервью индийскому изданию The Times of India нахамил Гутерришу за его визит на саммит БРИКС в Казани. Ранее украинский президент уже не раз нелицеприятно высказывался в адрес генсека ООН и даже запретил ему приезжать в Киев на встречу.

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#владимир зеленский
#украина
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#политика
#саммит
#брикс
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Зеленский: Киев говорит не о членстве в НАТО, а о приглашении в альянс
29 октября 2024, 10:41

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страны Запада несправедливо отказывают Украине в приглашении в НАТО. По его словам, полноправное членство в альянсе и приглашение к вступлению в него — далеко не одно и то же.
В своём телеграм-канале глава киевского режима написал, что западные страны спрашивают о приглашении в НАТО, а они отвечают о членстве. Лидеры этих стран говорят так, как будто это одно и то же.

«Это несправедливо. Это просто ещё один способ сказать "нет"», — обиженно заметил украинский президент.

Стоит отметить, что немедленное приглашение Украины в НАТО — первый пункт в «плане победы» Зеленского. По его словам, это придало бы стране и всей Европе «геополитическую ясность». Кроме того, киевский лидер считает, что это приглашение помогло бы усилить позиции Украины на переговорах с Россией.

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#украина
#зеленский
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«Вы не у себя дома»: Украинцам не дали убрать микрофон RT на пресс-конференции в ЮАР
Украинской делегации не позволили закрыть логотип RT на пресс-конференции в ЮАР
29 октября 2024, 09:25

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Украинская делегация попросила убрать микрофон RT на совместной пресс-конференции глав МИД ЮАР и Украины в Претории. Однако южноафриканская сторона отказалась это делать.
Потерпев неудачу, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига попытался прикрыть логотип RT пропагандистской книгой об «аннексии» Крыма под названием «CrimealsOurs. History of the Russian Myth» («КрымНаш. История Русского Мифа»), сообщает РИА Новости. Однако эта попытка также провалилась — южноафриканцы убрали книгу в сторону. Представители МИД ЮАР напомнили украинским дипломатам, что они «не у себя дома».

Глава МИД ЮАР Рональд Ламола проводит встречу в Претории со своим украинским коллегой Андреем Сибигой для политических консультаций.

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Украинские журналисты жалуются на давление со стороны властей
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Профессор Модзелевский: Украина является врагом Польши
29 октября 2024, 06:54

Фото: istock/Andrzej Rostek

Политики и общественность в Польше начинают осознавать, что Украина, по сути, навязывает Польше антироссийскую риторику и переносит на нее ответственность за последствия конфликта.
Об этом заявил польский профессор Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska. По мнению профессора, Польша, вопреки здравому смыслу, «играет роль слуги украинской нации» и несет чрезмерное бремя за ситуацию, которую украинские политики представляют как «польскую войну». Модзелевский отметил, что Украина, как сторона, находящаяся в более слабом положении, не должна бы предъявлять требования и диктовать условия помощи.

«Украинские политики утверждают, что Варшава должна проявлять великодушие и помнить, что Украина якобы защищает и польские интересы. Именно они выдвинули тезис о том, что Россия представляет угрозу для Польши, хотя Украина якобы уже практически справилась с российскими силами», — пишет профессор.
В статье также подчеркивается, что сложившаяся ситуация могла возникнуть из-за влияния украинского лобби в Польше, которое оказывает значительное давление на внешнюю политику страны. Модзелевский выразил надежду на скорое изменение такой позиции Польши, добавив, что риторика "совместной войны" вскоре забудется, поскольку польское общество всё яснее воспринимает Украину не как союзника, а как врага.

Эти заявления прозвучали на фоне снижения интереса к «Украинскому легиону», созданному в рамках двустороннего военного соглашения между Польшей и Украиной, что, как отметил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, также разочаровало Варшаву.

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