В Вологодской области алкоголь будут продавать только два часа в день

Георгий Филимонов (Фото: сайт Кремля)
Власти Вологодской области намерены резко сократить в регионе время продажи алкоголя. По будним дням спиртное можно будет купить только в течение двух обеденных часов — с 12 до 14 часов.
В выходные и праздничные дни сохранится обычный режим торговли. Указанные изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года в случае их одобрения Законодательным собранием Вологодской области. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в восьмиминутном обращении к жителям региона, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.
Он назвал данное решение взвешенным и абсолютно необходимым. Кроме ограниченного промежутка времени, в который можно будет купить алкоголь по будням, значительно расширен список праздников, в которые торговым точкам запретят продажу спиртного. К ним, в частности, относятся День российского студенчества (25 января), Всемирный день здоровья (7 апреля), День России (12 июня) и другие.
Читайте также:
Российский губернатор потребовал от жителей благодарности за его работу
Врио главы Вологодской области показал портреты Сталина и Берии в приёмной
Губернатор посмеялся над вызовом на допрос в СБУ
Александр Бойцов