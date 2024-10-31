Депутат Нилов объяснил необходимость опасность запретов алкоголя

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что к любым ограничениям и запретам продаж алкогольной продукции надо подходить осторожно, так как это чревато всплеском серых схем реализации спиртного.
Он отметил, что вместо запретов необходимо усилить пропаганду вреда алкоголя и популяризацию здорового образа жизни.
А в Югре будут судить четверых иностранцев за распространение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу.
Ранее замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков заявил, что злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических заболеваний и преждевременной смертности.
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«Надо всячески напоминать, что алкоголь вредит здоровью. Больше надо заниматься пропагандой о вреде алкоголя», — прокомментировал в беседе с RT Нилов.
А в Югре будут судить четверых иностранцев за распространение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу.
«Во время личного досмотра оперативники изъяли у них 500 свертков с наркотическим средством, мобильные телефоны и банковские карты. Сотрудники полиции установили три тайника с наркотиком, которые сбытчики успели оборудовать на территории Юрги. Задержанные стали фигурантами уголовного дела и на время следствия были заключены под стражу», — приводит «Сiбдепо» сообщение ведомства.
Ранее замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков заявил, что злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических заболеваний и преждевременной смертности.
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Мелисса Тимофеева