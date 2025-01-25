В России будут тестировать будущих родителей на генетические риски

Фото: iStock/AnnaStills
Российские власти намерены внедрить генетическое тестирование для будущих родителей для оценки рисков наследственных заболеваний у ребёнка. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
В документе говорится о поручении представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в рамках разработки и применения программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей для выявления риска возникновения заболеваний, включая орфанные.
Отмечается, что такая задача поставлена перед федеральным правительством и региональными властями. Глава государства ждёт предложений по данному вопросу до 15 мая этого года.
Читайте также:
Подмосковный робот Светлана отменил и перенёс 440 тыс. записей на приём к врачу
Врач-педиатр МОЦОМДа рассказала, как снизить риск хронических заболеваний
Российские ученые создали искусственную роговицу из коллагена для пересадки
Анастасия Чинкова