В России будут тестировать будущих родителей на генетические риски

Когда нужно менять паспорт в 2025 году

Изменение личных данных

Утеря или кража

Повреждение паспорта

Достижение возраста

Закончилось место для штампов

Где и как менять паспорт в 2025 году

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Какие документы нужны для замены паспорта

Заявление, оформленное по образцу, утверждённому Министерством внутренних дел Российской Федерации. При необходимости можно распечатать его заранее и заполнить дома;

Старый паспорт;

Две личные фотографии размером 35 х 45 мм;

Документы, которые служат основанием для замены паспорта: свидетельство о регистрации или расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смене имени и справка из загса об изменении записи акта гражданского состояния;

Документы, подтверждающие воинский учёт, свидетельство о браке или его расторжении, свидетельства о рождении детей, а также заграничный паспорт;

Документ, который будет свидетельствовать об уплате государственной пошлины.





Как оплатить госпошлину за замену паспорта

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В документе удостоверяющем личность вся информация должна быть актуальной и соответствовать действительности. О том, когда и как осуществить замену паспорта читайте в материале— смена фамилии, имени или отчества (например, после брака).— если паспорт был утерян или украден, его необходимо заменить.— если паспорт стал непригоден для использования (например, поврежден, испачкан или потерял свою читабельность).— в 14 лет граждане Российской Федерации получают паспорт. В последующем документ подлежит замене по достижению гражданином 20 и 45 лет.— в случае если записи о месте жительства или браках больше некуда ставить, паспорт подлежит замене. В новый документ не будет внесена информация о предыдущих местах регистрации и расторгнутых браках.— для замены паспорта можно обратится в ближайшее отделение многофункционального центра «Мои документы» со всеми требуемыми документами. Как правило, заявление заполняется сотрудниками центра на компьютере.— если вы потеряли или у вас украли паспорт, то следует обратиться в местное подразделение по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации.— для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале. Откройте страницу услуги или введите в строке поиска «Замена паспорта», выберите причину замены и укажите место, где вам удобнее получить новый документ.Чтобы получить паспорт, необходимо внести платёж в виде государственной пошлины, который взимается службой по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Размеры госпошлины: при утрате, краже, порче паспорта составит 1 500 рублей, во всех остальных случаях — 300 рублей.Чтобы получить новый паспорт, вам нужно предоставить:Информацию о размере государственной пошлины и необходимые реквизиты для её оплаты можно найти на сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Для получения квитанции на оплату госпошлины за выдачу или замену паспорта необходимо обратиться в центр государственных услуг «Мои документы», в который вы планируете прийти. Оплатить госпошлину можно в любом банке.





В случае если вы решите подать заявление на замену паспорта через интернет, вы можете оплатить государственную пошлину на портале государственных услуг Российской Федерации. После подачи заявления вам будет выставлен счёт в личном кабинете.





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Сроки замены паспорта

При подаче документов можно предоставить квитанцию об оплате государственной пошлины, но это не является обязательным требованием.В течение пяти рабочих дней после того, как заявление на оформление паспорта будет принято, территориальное подразделение МВД России должно подготовить паспорт. В случае если вы подаёте документы через центры госуслуг «Мои документы», то срок получения документа может быть немного больше. Это связано с тем, что требуется время на передачу заявления и других документов из центров госуслуг в территориальное подразделение МВД.





Как поменять паспорт через госуслуги

Фото: iStock/Chagin



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Какие отметки ставят в новом паспорте

Обязательные отметки:

Необязательные отметки, которые могут быть добавлены по желанию гражданина:

В каких случаях могут отказать в замене паспорта

Нет гражданства РФ

Не исполнилось 14, 20 или 45 лет

Недостаточно документов

Нельзя установить личность

Предоставлены недостоверные сведения

Нет фото или оно не соответствует требованиям

Не оплачена госпошлина

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Что делать после замены паспорта

необходимо обновить персональные данные в следующих документах

Какие документы не нужно менять

