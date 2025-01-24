Подмосковный робот Светлана отменил и перенёс 440 тыс. записей на приём к врачу

Подмосковный робот Светлана отменил и перенёс 440 тыс. записей на приём к врачуРаботающий в Московской области робот Светлана за год помог отменить или перенести 440 тыс. записей на приём к врачу. Всего голосовой помощник на основе искусственного интеллекта обработал около 6,8 млн звонков, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Светлана обрабатывает входящие звонки по телефону 122. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на приём или телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство, а также отменить или перенести приём к специалисту. Кроме того, она выполняет исходящий обзвон – приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой оценить её работу.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, записаться на приём к врачу также можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике и через чат-бот Денис в Telegram.
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«Мы развиваем искусственный интеллект в здравоохранении. В прошлом году робот Светлана обработал почти 6,8 млн звонков и помог отменить или перенести почти 440 тыс. записей на приём к врачу. Пациенту не нужно ждать ответа оператора, так как Светлана одновременно может принимать до 600 звонков», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, записаться на приём к врачу также можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике и через чат-бот Денис в Telegram.
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Лора Луганская