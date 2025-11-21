В России действует более двух тысяч муниципальных штабов «Волонтёров Победы»
Движение «Волонтёры Победы» приглашает в свои ряды патриотически настроенных жителей России. Найти единомышленников они смогут во всех уголках нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.
В настоящее время у движения есть 89 региональных отделений, свыше двух тысяч муниципальных штабов, около 1100 школьных отрядов и более 500 центров при вузах.
«Волонтёры Победы» помогают ветеранам Великой Отечественной войны, приводят в порядок мемориалы и памятники, связанные с героическим прошлым России, восстанавливают историю семей и проводят различные акции», — говорится в сообщении.Подробная информация о деятельности «Волонтёров Победы», а также о том, как присоединиться к движению, размещена на сайте волонтёрыпобеды.рф.