Председатель правительства РФ вручил медаль герою из Подмосковья

21 ноября 2025, 12:56

Сотрудник Мосавтодора Дмитрий Ушаков получил медаль «За отвагу на пожаре» из рук Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Награждение прошло в Московском Гостином Дворе на XIX Международном форуме и выставке «Транспорт России», сообщили в подмосковном Минтрансе.

​Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области



В 2023 году, по пути на работу в ПК «Луховицкое ДЭУ», Дмитрий заметил возгорание частного дома. Несмотря на риск для жизни, он самостоятельно вывел из горящего здания пятерых человек: бабушку, маму и троих детей, самому младшему из которых было чуть больше года. Дмитрий сам отец четверых детей и не мог пройти мимо чужого горя.Минтранс Подмосковья отметил мужество Дмитрия и поздравил его с высокой наградой, подчеркнув, что такие героические поступки показывают пример самоотверженности и настоящей гражданской ответственности.