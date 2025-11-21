Щёлковский суд присоединился к Всероссийскому дню правовой помощи детям
Сотрудники Щёлковского суда приняли участие в ежегодном Всероссийском дне правовой помощи детям. Просветительское мероприятие провели по инициативе Министерства социального развития Московской области.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, встретились с судьями и аппаратом Щёлковского городского суда. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
«Целью мероприятия стало формирование у подростков уважения к закону и правосудию, приобщение их к правовой культуре. Судьи рассказали о важности соблюдения законов, а также раскрыли возможности социальной интеграции через поддержку в профориентации. Для участников создали условия, способствующие осознанному выбору будущей профессии и укреплению веры в собственные силы», – говорится в сообщении.В программу встречи вошли познавательная экскурсия по зданию суда и диалог с сотрудниками.