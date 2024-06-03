В России до конца текущей недели могут ввести режим ЧС и-за заморозков

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Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня могут ввести в России до конца текущей недели. Причина в ожидающихся в эти дни заморозках.
Об этом на брифинге сообщила журналистам глава министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ Оксана Лут. По её словам, окончательное решение будет принято после выводов подкомиссии, организованной МЧС. В этом случае ведомство начнёт работу со страховыми компаниями. Министр также добавила, что экономический ущерб от майских заморозков для сельского хозяйства России пока не подсчитан.
В пятницу, 31 мая, вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что возвратные заморозки в мае в разных регионах страны привели к гибели более миллиона гектаров посевов, из них около 850 тысяч гектаров пришлось на зерновые культуры. По его словам, в некоторых регионах уже введён режим ЧС. В части из них планируется введение режима ЧС федерального масштаба.
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Александр Бойцов