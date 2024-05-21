Майские заморозки не навредили урожаю подмосковной клубники

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Майские заморозки, которые недавно несколько ночей фиксировались в Подмосковье, не отразятся в текущем сезоне на урожае клубники. В этом заверили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В этом году майские заморозки не отразятся на урожае клубники. В одних хозяйствах ягода растёт теплицах, в других всходы укрывали нетканым материалом, что не позволило непогоде убить завязи», – пояснили в ведомстве РИА Новости.В региональном Минсельхозпроде также подчеркнули, что сбор клубники в Коломне начнется уже 5 июня, а в Щёлкове – 20 июня. Подмосковная ягода поступит на прилавки торговых сетей, рынков и ярмарок.
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