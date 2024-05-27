Минсельхоз РФ намерен ввести режим ЧС из-за заморозков

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Министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила о планах введения федерального режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за заморозков, однако конкретные сроки пока не определены.
«Мы сейчас планируем вводить ЧС федерального уровня и будем обращаться к правительству за компенсацией для плодовых культур», — цитирует Лут агентство ТАСС.Ранее президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин заявил, что майские заморозки повредили от 50 до 70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе, что существенно отразится на урожае.
Наибольший ущерб понесли Воронежская, Ростовская, Тамбовская и Липецкая области, где цветение яблонь было нарушено неожиданными заморозками.
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