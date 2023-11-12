В России допустили изменение порядка сдачи квартир посуточно

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В России готовится законопроект, направленный на регулирование сдачи квартир посуточно с учетом возможных неудобств для соседей, сообщает «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
По предложенным изменениям, сдача квартир посуточно будет допускаться только при согласии не менее 75 процентов жильцов многоквартирных домов. Это условие позволит учесть законные интересы соседей и обеспечить соблюдение установленных правил.
Депутаты выражают уверенность, что предложенные изменения помогут поддерживать благоприятные условия для жизни в многоквартирных домах.
Эксперты отмечают, что новый законопроект вероятно не повлияет на мигрантов, поскольку они обычно арендуют жилье на длительные сроки.
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Артем Кузьмин