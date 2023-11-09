Инвестор Аверс дала советы по аренде дома на Новый год

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Лучшие варианты домов на Новый год начинают арендовать уже за 2-3 месяца, поэтому ноябрь —время, когда можно искать место для празднования.
Об этом рассказала инвестор, руководитель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс, пишут «Известия».
По словам специалиста, необходимо проверить, оформлена ли на дом страховка и кто ответственный за несчастные случаи. По словам Аверс, нередки возгорания от гирлянд, каминов, бань. Также эксперт рекомендует изучить штрафные санкции и выяснить, нужен ли клининг после выезда, существуют ли ограничения по количеству людей, а также узнать правила возвращения депозита.
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«Что нужно учесть? Если это не хорошо известный сервис по бронированию, то обязательно заключайте договор. Учтите тот факт, что если вдруг дом сдадут другому по более дорогой цене (минуя договоренностям), то тогда вернут вам задаток в двойном размере или выплатят штраф», — говорит Ксения Аверс.
«Дом на Новый год лучше заранее съездить посмотреть перед бронированием. Фото ожидания и реальности могут расходиться, что-то может не работать и т.д. Обезопасьте себя от неприятных сюрпризов в праздник», —сказала в заключении Ксения Аверс.Читайте также:
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Мария Фирсова