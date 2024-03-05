В России хотят ужесточить правила продажи сигарет

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов высказал предложение ограничить продажу табачной продукции беременным женщинам и родителям, сопровождающим несовершеннолетних.
Свое предложение он направил в письме на имя министра здравоохранения Михаила Мурашка, пишет RT. Орлов отметил, что за последнее десятилетие в России было принято множество нормативных актов, направленных на снижение табачного потребления и защиту граждан, включая несовершеннолетних, от вредного воздействия табачного дыма.
Он напомнил, что в настоящее время запрещена реклама табачных товаров, их открытая продажа в розничных точках, а на упаковках сигарет приведена информация о вреде курения. Кроме того, во многих общественных местах, таких как рестораны, аэропорты и вокзалы, курение запрещено.
Однако законодательство до сих пор допускает некоторые неясности в розничной продаже табачной продукции. Например, оно не запрещает продажу табака беременным женщинам, хотя известно, что курение может нанести вред здоровью плода и отрицательно повлиять на его физическое и интеллектуальное развитие.
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«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты в части введения запрета на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции беременным, а также гражданам с детьми», — говорится в обращении.
Однако законодательство до сих пор допускает некоторые неясности в розничной продаже табачной продукции. Например, оно не запрещает продажу табака беременным женщинам, хотя известно, что курение может нанести вред здоровью плода и отрицательно повлиять на его физическое и интеллектуальное развитие.
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Артем Кузьмин