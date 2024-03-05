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В России хотят ужесточить правила продажи сигарет

Минздраву предложили запретить продажу сигарет беременным и взрослым с детьми
05 марта 2024, 19:59
Фото: istockphoto/MarcBruxelle

Фото: istockphoto/MarcBruxelle

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов высказал предложение ограничить продажу табачной продукции беременным женщинам и родителям, сопровождающим несовершеннолетних.
Свое предложение он направил в письме на имя министра здравоохранения Михаила Мурашка, пишет RT. Орлов отметил, что за последнее десятилетие в России было принято множество нормативных актов, направленных на снижение табачного потребления и защиту граждан, включая несовершеннолетних, от вредного воздействия табачного дыма.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты в части введения запрета на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции беременным, а также гражданам с детьми», — говорится в обращении.

Он напомнил, что в настоящее время запрещена реклама табачных товаров, их открытая продажа в розничных точках, а на упаковках сигарет приведена информация о вреде курения. Кроме того, во многих общественных местах, таких как рестораны, аэропорты и вокзалы, курение запрещено.

Однако законодательство до сих пор допускает некоторые неясности в розничной продаже табачной продукции. Например, оно не запрещает продажу табака беременным женщинам, хотя известно, что курение может нанести вред здоровью плода и отрицательно повлиять на его физическое и интеллектуальное развитие.

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В Москве семь курсантов попали в больницу с инфекцией
05 марта 2024, 20:29

Фото: iStock/LightFieldStudios

По предварительным данным, речь идёт о менингококковой инфекции. Об этом сообщает 112.
Ребята учатся в Военно-музыкальном училище имени Халилова. Это единственное высшее учебное заведение Министерства обороны такого рода в России.

Все курсанты, которые почувствовали недомогание, были экстренно госпитализированы. Медики выясили причины недомогания, у больных взяли все необходимые анализы.

Диагноз, который был озвучен, требует подтверждения. Заразившихся инфекцией отправили на карантин в лечебное учреждение Минобороны, их состояние оценивают как нормальное, заболевание протекает без ярко выраженных симптомов.

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#медицина
#медицинское оборудование
#инфекция
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Более 80 российских вузов поддержали премию Росприроднадзора
05 марта 2024, 20:09

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Ведущие российские вузы поддержали премию Росприроднадзора «Экология – дело каждого». 87 высших учебных заведений готовы предоставить преимущества лауреатам и победителям премии для поступления. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
По ее словам, вузы могут начислить от 1 до 10 дополнительных баллов лауреатам, победителям, призёрам, а в некоторых случаях и всем участникам II, III и IV сезонов премии «Экология – дело каждого». Благодаря этому абитуриенты получат дополнительные возможности для поступления в качественное высшее учебное заведение.

«Существует много конкурсов, ориентированных на талантливую молодёжь. Мы же не просто находим этих ребят, но и помогаем им получить максимум пользы от своей проактивной экологической позиции. Премия даёт возможность социального лифта участникам со всей страны, поскольку нас поддержали лучшие вузы во многих российских регионах. И мы благодарим ректоров за сотрудничество и содействие», – заявила Радионова.

Она уверена, благодаря совместной работе получится вырастить лучших специалистов.

Премию Росприроднадзора поддержали ведущие вузы во всех федеральных округах страны. В список партнёров вошли Высшая школа экономики, РУДН, Национальный исследовательский Томский государственный университет, МИРЭА – Российский технологический университет, Южный федеральный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский авиационный институт и другие вузы.

Молодежь промышленных городов – Иркутска и Новосибирска – также теперь имеют могут получить преимущества при выборе профессии в сфере защиты окружающей среды.

По словам Радионовой, профессию эколога можно сделать престижной. Для этого в природоохранные профессии должно идти больше детей.

«И дети, которые сегодня «горят» темой экологии, и кто хочет помогать природе – смогли получать дополнительные баллы к ЕГЭ, у них появилась возможность учиться в лучших вузах страны и реализоваться в профессии», – добавила глава Росприроднадзора

Она также подчеркнула, что в 2023 году РУДН принял на бюджетное место призера премии «Экология – дело каждого». А одна из лучших школ Москвы 2107 в рамках проекта дает возможность бонусного и внеконкурсного поступления в классы со статусом «Распределенного лицея» по ряду направлений.

Полный список вузов, поддержавших проект, можно увидеть здесь. Более подробная информация о преимуществах находится на сайтах указанных высших учебных заведений.

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Эксперт озвучил признаки, по которым можно понять, что смартфон выходит из строя
05 марта 2024, 20:06

Фото: iStock/YakobchukOlena

Длительная загрузка приложений на вашем смартфоне, искажение цветов и появление на экране телефона полос говорит, что телефон скоро умрет. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
На скорую поломку смартфона также может указывать появление глюков, связанных с аппаратной частью устройства.

Как уточнил Владимир Ульянов, самым важным признаком выхода аппарата из строя все же являются долговременная загрузка приложений, а также непреднамеренная перезагрузка самого устройства, не вызванная желанием его владельца.

Ранее россиянам рассказывали, требуется ли время от времени полностью выключать телефон, чтобы он перезагрузился и «отдохнул». Такой необходимости нет, поскольку современные аппараты рассчитаны на работу в режиме 24 часа в сутки. Однако, в некоторых ситуациях их отключение все же может принести пользу. Бывает. что телефон может зависнуть, тогда перезагрузка — оптимальное решение проблемы.

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Посол Антонов: РФ и НАТО стоят перед опасностью прямого вооружённого конфликта
05 марта 2024, 20:04

РИА Новости/Илья Питалев

Россия и НАТО в настоящее время стоят перед опасностью прямого вооружённого столкновения. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В официальном телеграм-канале российского дипломатического представительства он написал, что ещё недавно невозможно было представить, что по полям бывшей советской республики будут разъезжать американские и немецкие танки. Затем выяснилось, что западные инструкторы помогают украинцам с наведением на российские цели «дорогущего оборудования типа "Патриотов"». Теперь уже речь идёт о возможном участии войск Североатлантического блока в военных действиях на территории Украины, констатировал дипломат.

Такой сценарий был бы невозможен без одобрения Вашингтона, подчеркнул Антонов. Поэтому, к сожалению, можно сделать вывод о всё возрастающей угрозе прямого военного столкновения между Россией и НАТО, заключил российский посол.

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Эксперт назвал риски для ЕС в случае остановки транзита газа из РФ через Украину
Митрахович: из-за остановки транзита газа РФ через Украину в ЕС поднимутся цены
05 марта 2024, 19:47

Фото: iStock/MikeMareen

Прекращение транзита российского газа через Украину может значительно осложнить положение государств Евросоюза, которые сильно зависят от этого транзита, таких как Венгрия, Австрия и Словакия.
Это приведет к повышению цен на газ, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью «Известиям».

По его мнению, позиция еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон может не найти однозначной поддержки в Европейском союзе, поскольку решение должно быть принято на уровне совета ЕС.

«По последнему заявлению украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля можно продолжать использовать украинскую газотранспортную систему. Просто юридически будет оформлено, что там заказчиком транзита будет европейская компания, то есть, по сути дела, это будет продолжение транзита», — считает Митрахович.
В случае прекращения транзита через Украину цены на газ резко вырастут, и странам придется приобретать его через другие государства, уверен эксперт.

Ранее Кадри Симсон заявил, что Евросоюз планирует прекратить использование украинского газотранзита с 2025 года. При этом есть возможность для дальнейшего использования непосредственно самой украинской газотранспортной системы.

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#эксперт
#газ
#цены
#интервью
#импорт
#ес
#евросоюз
#рф
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Биткоин достиг исторического максимума, но может рухнуть как МММ
05 марта 2024, 19:41

Фото: iStock/bizoo_n

Финансист Разуваев предрек крах рынка криптовалюты после внедрения цифрового рубля.
Сейчас курс криптовалюты достиг своего исторического максимума. Курс биткоина по состоянию на 5 марта достиг на криптобирже Binance отметки в 69 тыс. долларов.

Одной из причин такого существенного роста эксперты отмечают сокращение эмиссии криптовалюты в апреле после халвинга. За февраль текущего года биткоин подорожал примерно на 60%, а его капитализация превысила $1,27 трлн — это рекордный показатель.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал в интервью Общественной службе новостей, что курс криптовалют после апреля предсказать будет невозможно. По его словам, в данный момент этот финансовый рынок сильно перегревается спросом. Когда есть спрос, есть и рост. Спрос спадет, рост также.

«Я не думаю, что после апреля будет какое-то серьезное сокращение предложения по криптовалюте, — заявил финансист. — И назвать время, когда биткоин «превратится в тыкву», я не могу. Сейчас не те времена, что при МММ: финансовая игрушка может жить достаточно долгое время. Я не думаю, что рынок крипты умрет совсем: скорее, он станет неким маргинальным явлением. Возможно, он сможет уйти в «лучший мир» тогда, когда свое развитие получат цифровые рубли, доллары и евро».

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#криптовалюта
#биткоин
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Регионы получили на расселение аварийного жилья 4,5 млрд руб с начала года
Фонд развития территорий перечислил регионам на расселение 4,5 млрд рублей
05 марта 2024, 19:31

Фото: iStock/fizkes

Фонд развития территорий перечислил российским регионам на расселение аварийного жилья порядка 4,5 млрд рублей за первые месяцы наступившего года. Об этом сообщил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.
Он также рассказал о целях программы и отметил, что она направлена на улучшение качества жизни граждан.

«Главная цель программы – улучшить качество жизни граждан, переселить людей из аварийных домов, обеспечив им безопасные и комфортные условия проживания», - сообщил Шагиахметов.

Он также рассказал о том, что реализация программы проходит в несколько этапов.

«Сначала мы направляем часть средств в соответствии с заявками, а остальное - после заключения соответствующих контрактов», – пояснил Шагиахметов.

По его словам, с начала текущего года Фондом было рассмотрено несколько заявок из различных субъектов РФ. Речь идет о Республике Крым, Ленинградской, Ростовской и Томской областях, а также Пермском крае. Шагиахметов уточнил, что эти регионы получили от Фонда 1,44 млрд рублей. Еще 3,05 млрд рублей было направлено по уже заключенным контрактам, заявки на которые были рассмотрены прежде.

С 2019 года Фонд направил в регионы на расселение аварийных домов 435,64 млрд рублей.

Кроме того, Шагиахметов обратил внимание на то, что с 2019 года в регионах аварийный жилфонд сократился на 11,41 млн кв. м. Лидером по площади расселения стал Ханты-Мансийский автономный округ. Московская область расселила 281,2 тыс. кв. м.

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#московская область
#подмосковье
#расселение
#фонд
#регионы
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Сад Хаяо Миядзаки из Петербурга переехал в ДК Крупской
05 марта 2024, 19:28

Фото: iStock/EnchantedFairy

Уличный театр «Небесные бродяги» из Санкт-Петербурга в третий раз за последние три года решил перевезти свой знаменитый сад, вдохновленный творчеством Хаяо Миядзаки.
На этот раз труппа планирует создать сад во дворе ДК Крупской, сообщает «Петербургский дневник». Площадь новой локации составит целых 200 квадратных метров. Двор отделен от городского пространства двумя одноэтажными павильонами с магазинами и шлагбаумом.

«Мы всё ещё работаем над концепцией сада, но уже планируем расписать все стены персонажами из миров Хаяо Миядзаки, посадить кусты вдоль павильонов и развесить фонарики над территорией», — поделился художественный руководитель и режиссер «Небесных бродяг» Илья Лошаков.
Он также отметил, что над проектом работает пять человек.

История сада началась весной 2021 года, когда «Небесные бродяги» работали над спектаклем «Нингё» (6 ). Их вдохновила японская культура, в особенности творчество Хаяо Миядзаки. В результате они превратили свалку во дворе дома на Биржевой линии в цветущий сад, наполненный пейзажами и персонажами из работ японского мультипликатора.

В июле 2022 года театр переехал в бывший подростково-молодежный клуб «Синтез» на Гатчинской улице, а в 2023 году перебрался в ДК Крупской.

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Путин высказал радость за то, что в России не едят насекомых
Путин: Россияне в еде предпочитают насекомым свежую выпечку
05 марта 2024, 19:25

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин пошутил на встрече в Ставропольском крае про предпочтения в еде, свойственные некоторым прочим странам. Глава государства озвучил свои мысли в ходе открытия по видеосвязи завода глубокой переработки масличных культур под Белгородом.
Путин обратил внимание на табло «Еда будущего» на предприятии. По словам президента, в некоторых зарубежных странах под этим подразумевается пища с использованием насекомых. Он отметил, что в России люди склонны к более традиционной кухне и скорее предпочтут полакомиться свежей выпечкой, нежели обжаренной саранчой или кузнечиками.

Напомним, сегодня президент прилетел в Ставрополь и посетил с рабочим визитом тепличный комплекс «Солнечный дар». В формате видеоконференции он принимает участие в открытии новых индустриальных объектов в Белгородской, Ленинградской областях и в Мордовии. Путин также намерен встретиться с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

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#еда
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