В России хотят закрыть доступ к букмекерам для некоторых категорий граждан

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Госдума приняла в I чтении законопроект, который запрещает букмекерам и тотализаторам принимать ставки от некоторых категорий граждан. Об этом говорится в пояснительной записке к документу.
Уточняется, что данная инициатива направлена на усиление контроля за доступом к азартным играм уязвимых категорий населения. Под запрет попадают лица младше 18 лет, ограниченные в дееспособности по решению суда, а также граждане, которые уклоняются от исполнения судебных решений, в том числе по уплате алиментов.
На сегодняшний день законодательство не предусматривает прямого запрета для букмекерских контор принимать ставки от таких лиц. В итоге несовершеннолетним гражданам удается находить способы заключать пари, особенно посредством интернета.
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