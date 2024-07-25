В Госдуму внесли проект о самозапрете на ставки у букмекеров и азартные игры

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В Госдуму внесли законопроект о введении самозапрета на ставки в букмекерских конторах и тотализаторах, а также на участие в азартных играх. Соответствующий документ опубликовали в базе данных Государственной думы. В нем указано, что ограничения для самих себя россияне смогут устанавливать самостоятельно.
«Физическое лицо вправе отказаться от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем направления организатору азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах заявления о включении информации о нем в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах», — поясняется в законопроекте.
По данным РИА Новости, вести этот список будет Единый регулятор азартных игр — уже действующая компания, которая подчиняется и контролируется правительством РФ.
Граждане из перечня не смогут делать ставки, играть в лотерею и азартные игры, а организаторам подобной деятельности запретят присылать таким людям рекламу.
Ранее сообщалось, что крупнейшие российские букмекеры резко увеличили выручку и кратно нарастили прибыль в 2023 году. РБК со ссылкой на финансовые отчетности указывал, что средний рост рынка за тот же период, по оценке Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), находится на уровне 39%.
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