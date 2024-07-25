В Госдуму внесли проект о самозапрете на ставки у букмекеров и азартные игры

В Госдуму внесли законопроект о введении самозапрета на ставки в букмекерских конторах и тотализаторах, а также на участие в азартных играх. Соответствующий документ опубликовали в базе данных Государственной думы. В нем указано, что ограничения для самих себя россияне смогут устанавливать самостоятельно.