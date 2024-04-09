Крупнейшие российские букмекеры серьезно обогатились

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Крупнейшие российские букмекеры резко увеличили выручку и кратно нарастили прибыль в 2023 году, сообщает РБК со ссылкой на финансовые отчетности управляющих ими юридических лиц.
По данным издания, средний рост рынка за тот же период, по оценке Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), находится на уровне 39%. При этом доход компаний вырос в два-три раза.
Такой прирост выручки объясняется резким увеличением расходов на рекламу. В стране действуют определенные ограничения на продвижение этой сферы. При этом только «Лига ставок» потратила на эти цели около 10 миллиардов рублей.
Почти вдвое, до 435,6 миллиарда рублей выросла выручка «Фонкора» (букмекер «Фонбет»). «Управляющая компания НКС» (Winline) нарастила прибыль в 6,5 раза, до 277,3 миллиарда рублей, а чистую прибыль — вдвое до 26,9 миллиарда рублей.
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Такой прирост выручки объясняется резким увеличением расходов на рекламу. В стране действуют определенные ограничения на продвижение этой сферы. При этом только «Лига ставок» потратила на эти цели около 10 миллиардов рублей.
Почти вдвое, до 435,6 миллиарда рублей выросла выручка «Фонкора» (букмекер «Фонбет»). «Управляющая компания НКС» (Winline) нарастила прибыль в 6,5 раза, до 277,3 миллиарда рублей, а чистую прибыль — вдвое до 26,9 миллиарда рублей.
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Алёна Самарева