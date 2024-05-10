В России модернизируют первичное звено здравоохранения

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Правительство России в ближайшие шесть лет собирается полностью модернизировать первичное звено здравоохранения. Об этом сообщил кандидат в председатели кабмина Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме.
Он подчеркнул, что перед правительством стоит множество задач для дальнейшего повышения качества и доступности лечения. Добиться успешных результатов позволят слаженные действия на всех уровнях, а также обратная связь от россиян и представителей медицинского сообщества.
Мишустин добавил, что модернизация первичного звена здравоохранения позволит более чем семи миллионам человек своевременно выявлять заболевания и проходить терапию.
Также в ходе выступления в нижней палате парламента Мишустин напомнил о поручении президента России Владимира Путина по борьбе с диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями. Кабмин, по его словам, продолжит работу в данном направлении.
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Мишустин добавил, что модернизация первичного звена здравоохранения позволит более чем семи миллионам человек своевременно выявлять заболевания и проходить терапию.
Также в ходе выступления в нижней палате парламента Мишустин напомнил о поручении президента России Владимира Путина по борьбе с диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями. Кабмин, по его словам, продолжит работу в данном направлении.
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Анастасия Чинкова