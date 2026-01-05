В России могут появиться скидки в такси для многодетных семей
В России могут ввести льготные тарифы на такси для многодетных семей. Соответствующий вопрос содержит правительственный план, на который ссылается ТАСС.
Минтранс и региональные власти должны разработать специальные предложения. Их цель — повысить качество и доступность такси для семей с детьми, в том числе для многодетных.
При этом властям необходимо предусмотреть, чтобы таксомоторные компании имели автомобили с детскими креслами и машины, которые могут перевозить родителей с детскими колясками. Реализовать эти задачи планируют до 2030 года.
Согласно плану, к концу десятилетия в агломерациях и крупных городах доля общественного транспорта с нормативным сроком эксплуатации должна достичь как минимум 85%. Параллельно в 2026 году на рынке такси ожидают рост тарифов.
Накануне россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой счёта через звонок в банк.