В России могут появиться скидки в такси для многодетных семей

05 января 2026, 10:50

Фото: Istock/Yury Karamanenko

В России могут ввести льготные тарифы на такси для многодетных семей. Соответствующий вопрос содержит правительственный план, на который ссылается ТАСС.





Минтранс и региональные власти должны разработать специальные предложения. Их цель — повысить качество и доступность такси для семей с детьми, в том числе для многодетных.



При этом властям необходимо предусмотреть, чтобы таксомоторные компании имели автомобили с детскими креслами и машины, которые могут перевозить родителей с детскими колясками. Реализовать эти задачи планируют до 2030 года.



Согласно плану, к концу десятилетия в агломерациях и крупных городах доля общественного транспорта с нормативным сроком эксплуатации должна достичь как минимум 85%. Параллельно в 2026 году на рынке такси ожидают рост тарифов.



