Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой счета через звонок в банк

03 января 2026, 03:25

РИА Новости: Мошенники звонят в банки от лица своих жертв и блокируют все счета

Фото: iStock/welcomia

Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества, при которой преступники блокируют счета граждан через звонок в банк, а затем шантажируют владельцев карт. Об этом пишет РИА Новости.