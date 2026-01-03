Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой счета через звонок в банк
Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества, при которой преступники блокируют счета граждан через звонок в банк, а затем шантажируют владельцев карт. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно материалам МВД, злоумышленник звонит в службу поддержки банка, представляясь клиентом. Он притворяется жертвой аферы: сообщает о потере телефона и карты, после чего просит заблокировать все счета. Для этого оператору достаточно назвать лишь основные паспортные данные жертвы: ФИО и дату рождения.
После успешной блокировки мошенники выходят на связь с настоящим владельцем счёта, часто через социальные сети. Преступники заявляют, что инициировали блокировку, и требуют от гражданина выполнить их условия для разблокировки карты.
Напомним, что в России мошенники традиционно активизируются в новогодние праздники. Сообщалось, что за три года их активность выросла на 60-80%.
По словам руководителя департамента киберразведки «Бастиона» Константина Ларина, наиболее популярной схемой являются фиктивные маркетплейсы.
Читайте также: