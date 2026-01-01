В России спрогнозировали рост цен на услуги такси в 2026 году

01 января 2026, 17:09

Фото: Istock/Yury Karamanenko

В 2026 году ряд факторов может повысить стоимость поездок на такси в России. Об этом заявила председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова.





В беседе с «Газетой.Ru» Зарипова сообщила, что на экономику таксомоторной отрасли сейчас влияет комплекс серьёзных факторов. Эти причины увеличивают общие затраты перевозчиков.

«Прежде всего речь идёт о страховании. 9 декабря произошло очередное повышение ОСАГО с отметкой «такси». Это традиционно один из самых дорогих расходов перевозчиков, в среднем от 45 тысяч рублей за один полис для компании», — рассказала Ирина.