В России могут ввести стандарт безопасных для животных зимних реагентов

10 декабря 2025, 18:57

Фото: iStock/Nataba

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым обратились к главе Росстандарта Антону Шалаеву с инициативой ввести новый стандарт для зимних реагентов, безопасных для животных. Об этом пишет ТАСС.