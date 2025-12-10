В России могут ввести стандарт безопасных для животных зимних реагентов
Депутаты фракции «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым обратились к главе Росстандарта Антону Шалаеву с инициативой ввести новый стандарт для зимних реагентов, безопасных для животных. Об этом пишет ТАСС.
Письмо стало ответом на растущую озабоченность владельцев собак, которые сталкиваются с проблемами из-за токсичных материалов, используемых коммунальными службами.
Парламентарии отметили, что существующий ГОСТ Р 58427-2020 охватывает безопасность реагентов для людей и окружающей среды, но не учитывает здоровье домашних питомцев. Это создает пробелы в защите животных, так как муниципалитеты не обязаны проверять токсичность используемых материалов.
В письме депутаты предложили внести изменения, чтобы установить допустимый уровень химической активности при контакте с кожей животных. Также они требуют отсутствие вредных примесей и обязательные лабораторные испытания на безопасность.
