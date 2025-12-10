В Татарстане назвали максимальный месячный заработок аниматоров
За последние полтора месяца в Татарстане работодатели разместили 20 вакансий для аниматоров, в то время как соискатели опубликовали в два раза больше резюме — 40 штук.
Эти данные предоставила «Татар-информу» пресс-служба hh.ru по Приволжскому федеральному округу. Согласно исследованию, зарплатные предложения для аниматоров варьируются от 15 до 126,4 тыс. рублей в месяц.
В то же время соискатели указывают ожидаемый доход в своих анкетах от 1500 рублей за разовую услугу до 60 тыс. рублей в месяц.
Однако многие кандидаты не уточняют особенности развлекательной программы, а в объявлениях работодателей часто не указывается, на какую аудиторию рассчитывается выступление — на детей или взрослых.
