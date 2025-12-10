В Татарстане назвали максимальный месячный заработок аниматоров

10 декабря 2025, 17:53

Аниматоры в Татарстане могут получать до 126 тыс. руб. в месяц

Фото: istockphoto/blinow61

За последние полтора месяца в Татарстане работодатели разместили 20 вакансий для аниматоров, в то время как соискатели опубликовали в два раза больше резюме — 40 штук.