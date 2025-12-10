В ГД оценили идею создания аналога Roblox в России

10 декабря 2025, 18:35

Милонов: в России нужен не аналог Roblox, а собственная разработка

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В России необходимо создать собственную онлайн-игру для детей и подростков, а не делать аналог Roblox. Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов.





Напомним, Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox, обосновав решение наличием на платформе контента, который пропагандирует экстремистскую, террористическую деятельность и популяризирует запрещенные организации.



По словам Милонова, создание заменителя не всегда является конструктивным путём.





«Шанс сделать нечто искусственное и обречённое на провал сильно возрастает. Я за то, чтобы собрать российских игроделов и вместе подумать над тем, что бы мы могли предложить детям. Готов пригласить их к себе в Думу и приступить к немедленной разработке», — пояснил парламентарий в разговоре с RT.

