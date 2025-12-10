В ГД оценили идею создания аналога Roblox в России
Милонов: в России нужен не аналог Roblox, а собственная разработка
В России необходимо создать собственную онлайн-игру для детей и подростков, а не делать аналог Roblox. Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов.
Напомним, Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox, обосновав решение наличием на платформе контента, который пропагандирует экстремистскую, террористическую деятельность и популяризирует запрещенные организации.
По словам Милонова, создание заменителя не всегда является конструктивным путём.
«Шанс сделать нечто искусственное и обречённое на провал сильно возрастает. Я за то, чтобы собрать российских игроделов и вместе подумать над тем, что бы мы могли предложить детям. Готов пригласить их к себе в Думу и приступить к немедленной разработке», — пояснил парламентарий в разговоре с RT.
Тем временем телеканал «Москва 24» предупреждает, что дети, которые пытаются обойти блокировку игры Roblox, являются мишенью для мошенников.
«Аферисты просят 100–500 рублей для "восстановления доступа", но после подтверждения платежа получают полный контроль над банковской картой», — говорится в материале.
По данным издания, в России насчитывается порядка 24 миллионов игроков. Все эти дети и подростки могут стать жертвами злоумышленников.