Радио1
Главная / Новости / Общество/ Во Франции задержан писатель Фредерик Бегбедер за изнасилование

Во Франции задержан писатель Фредерик Бегбедер за изнасилование

Во Франции задержан автор романа «Любовь живет три года» Фредерик Бегбедер
12 декабря 2023, 17:44
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Французский писатель, автора романов «Любовь живет три года» и «99 франков» Фредерик Бегбедер взят под стражу местными полицейскими. Об этом сообщает радиостанция France Bleu, ссылаясь на прокурора Родольфа Жарри.
«Прокурор Республики По сообщил, что Фредерик Бегбедер был помещен под стражу в комиссариате По во вторник 12 декабря 2023 года», - говорится в сообщении радиостанции.

Он пояснил, что Бегбедера вызвали на допрос в рамках проведения расследования. Жарри только смог уточнить, что данное дело не связано с наркотиками. Другие подробности задержания писателя он приводить не стал.


По информации France Bleu, автор романов проходит по делу об изнасиловании. Уточняется, что летом прошлого года молодая женщина заявила в полицию, что у нее была с писателем сексуальная связь сначала по обоюдному согласию, вторая приключилась уже без ее согласия.

Читайте также:

Суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову

Основатель «Нового потока» Мазуров получил срок за хищения

В Дагестане мужчина убил отца и спрятал тело под сеном в сарае
#дело
#ночь
#женщина
#писатель
Читайте нас в
Исследование показало, какие чувства вызвала выставка-форум «Россия» у посетителей
Исследование: выставка-форум «Россия» вызвала чувство гордости у 97% посетителей
12 декабря 2023, 18:35

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

По данным исследования НИУ ВШЭ, наиболее частые эмоции после посещения выставки россиянами являются гордость, радость, удивление, восторг и интерес. 97% опрошенных рассказали, что испытывают гордость за представленные на выставке-форуме «Россия» достижения.
Отмечается, что 93% респондентов подчеркнули, что испытали ощущение уверенности и веры в будущее. 91% участников исследования отметили, что узнали для себя что-то новое после посещения выставки.

По словам директора Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Ивана Груздева, ему вместе с коллегами из ВШЭ первый раз встречается такой высокий процент людей, которые полностью довольны содержанием выставки.

Сегодня, 12 декабря, на площадке международной выставки-форума «Россия» состоялось открытие студии Экспертного института социальных исследований и презентация социологических данных по восприятию выставки посетителями. 

Напомним, выставка-форум «Россия» начала работу на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Свою работу она завершит 12 апреля следующего года. Выставка-форум насчитывает 131 экспозицию, в их числе стенды всех 89 российских регионов.

Читайте также:

Песков сообщил, что Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ

Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию

Путин поздравил россиян с Днем Конституции
#россия
#выставка
#форум
#вднх
#будущее
#презентация
#песков
Читайте нас в
Названы даты последних звонков и выпускных вечеров в подмосковных школах
12 декабря 2023, 18:02

Фото: Минобразования МО

Последний звонок для подмосковных выпускников прозвенит 24 и 25 мая, а выпускные вечера пройдут 28 и 29 июня, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Точную дату каждая школа установит самостоятельно», – отметила она. 
Как уточнили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья, период сдачи экзаменов начнётся 23 мая. Школьникам предстоит сдать географию, литературу и химию.
 
Для получения аттестата 11-классники должны сдать на ЕГЭ два предмета, а девятиклассники – четыре предмета на ОГЭ.
 
Читайте также:

В России стартует конкурс для молодых педагогов

Учащиеся Подмосковья посетили открытие кинолектория на выставке «Россия»

Проект Подмосковья «Добрая комната» стал призером финала премии #МЫВМЕСТЕ
#минобразования мо
#школы
#последний звонок
#выпускной
#старшеклассники
#школьники
#подмосковье
#московская область
#образование
#ирина каклюгина
Читайте нас в
Синоптик Ильин: Пятница станет самым снежным днём в Москве на этой неделе
12 декабря 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Eugene Nekrasov

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин предупредил москвичей о том, что пятница, 15 декабря, станет наиболее снежным днём в городе на этой неделе.
Все остальные дни осадки в Москве будут более или менее слабыми.

«Предстоящей ночью, со вторника на среду, с 12 на 13 декабря, снег будет умеренный. Усиление осадков ожидается только к пятнице, 15 декабря. В этот день может выпасть до 10 см нового снега», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

В то же время до конца недели в столице будет наблюдаться сильный ветер, добавил специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также заявлял, что снегопад в Москве в пятницу, 15 декабря, окажется самым мощным более чем за полвека. По данным синоптика, под влиянием средиземноморского циклона в пятницу в Москве выпадет 19-24 мм осадков, что примерно равно 40% от месячной нормы.

Читайте также:

Москву накроет сильнейший снегопад

Российским регионам предрекли 40-градусные морозы

Синоптик Цыганков заявил об изменчивой погоде в выходные
 
#снегопад
#ветер
#осадки
#погода
#москва
Читайте нас в
В Подмосковье удалили 3,5 тысяч несанкционированных изображений на фасадах
12 декабря 2023, 17:37

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий

За три месяца осени в Московской области устранили свыше 3,5 тысяч несанкционированных изображений на фасадах. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
В ГУСТ напомнили, что надписи, размещенные без согласования оперативно удаляются. Кроме того, уличные художники автоматически попадают под статью 214 УК РФ «Вандализм».

«С незаконными «способами самовыражения» мы активно боремся: пользу и эстетическую составляющую таких надписей трудно оценить по достоинству. Осенью в Подмосковье специалисты устранили 3 510 нарушений. С проявлением вандализма активно работают в муниципалитетах. Например, в Подольске за три осенних месяца удалили 230 несанкционированных изображений, в Домодедово - 175, в Коломне -165, свыше 140 - в Дмитровском и Истре», - отметила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что полноценно устранение несанкционированных рисунков отработаны в городских округах Луховицы, Ступино, Пущино, Зарайск, Павловский Посад, Электрогорск, Реутов и Солнечногорск.

Читайте также:

В Подмосковье запустили конкурс на самую нарядную новогоднюю ёлку

В Подмосковье снизилось количество жалоб на некачественное содержание домов

Жителям Подмосковья предложили опрос о благоустройстве дворов
#подмосковье
#художники
#ук
#электрогорск
#специалисты
#светлана аипова
#густ
#густ мо
Читайте нас в
Отсидевший по ошибке 27 лет американец потребовал $50 млн от властей
AP: отсидевший по ошибке мужчина потребовал от Нью-Йорка 50 миллионов долларов
12 декабря 2023, 17:26

Фото: iStock/FOTOKITA

Американец, который по ошибке отсидел 27 лет в тюрьме, обратился в суд с требованием возместить ему 50 миллионов долларов за причиненный психологический ущерб. Об этом сообщает Associated Press.
По информации агентства, гражданин США был обвинен в совершении жестокого убийства человека в 1995 году.  В 2022 году выяснилось, что приговор в отношении американца был вынесен на основе ложных показаний, что опровергает его причастность к преступлению. 

Мужчина, который провел в тюрьме 27 лет, потребовал компенсацию от властей и правоохранителей, из-за которых он оказался в заключении. Иск незаконно осужденного, направлен на рассмотрение. Адвокаты американца отмечают, что во время заключения заключенный был подвергнут избиению и получил психологические травмы. 

Читайте также:

Основатель «Нового потока» Мазуров получил срок за хищения

Жена генерала Колотовкина посетила кладбище «Вагнера»

В Санкт-Петербурге убийца депутата Старовойтовой попросил об УДО
#приговор
#сша
#суд
#обвинение
#тюрьма
Читайте нас в
Суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову
Суд продлил на два месяца арест бизнес-тренеру Шабутдинову
12 декабря 2023, 17:25

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Таганский суд Москвы по ходатайству следствия на два месяца продлил арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Как стало известно, арест продлен до 16 февраля 2024 года. Сторона защиты просила выпустить блогера из СИЗО за залог, размер которого составляет 50 миллионов рублей. 

Напомним, в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. На съемной квартире его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.

По делу Шабутдинова потерпевшими признаны пятнадцать человек. Свою вину он не признаёт.

Читайте также:

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против блогера Аяза Шабутдинова

Упавших в яму с кипятком школьников поместили в палату интенсивной терапии

В Дагестане мужчина убил отца и спрятал тело под сеном в сарае
#дело
#арест
#уголовное дело
#фсб
#человек
#мужчина
#сотрудники
#сизо
Читайте нас в
Автоэксперт Моржаретто: Автосервисы обычно отказывают в ремонте деталей
12 декабря 2023, 17:15

Фото: istockphoto.com/mediamasmedia

Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил, что автосервисы, как правило, отказывают в починке или восстановлении деталей автомобиля.
«Часто, если это фирменный сервис высокого уровня, то он отказывается от ремонта или восстановления деталей, даже если их неисправность незначительна. Так, предлагают поставить новый стартер, хотя в нём достаточно заменить щетки. Аналогично поступают и с генераторами», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Моржаретто.

Он отметил, что такая практика сложилась из-за внедрения европейской системы починки с полной заменой узлов. Однако, по словам специалиста, из-за долгого ожидания новых деталей такая практика будет постепенно изменяться.

Читайте также:

Автоэксперт Крохмаль поддержал жёсткие меры к машинам с нечитаемыми номерами

Автоэксперт Бургазлиев допустил подорожание «Москвича» в 2024 году

RT: Доля российских и китайских машин на авторынке РФ превысила 90%
#сервис
#автомобили
#ремонт
Читайте нас в
Восстановление котельной «Восточная» в Электростали идёт по графику
12 декабря 2023, 17:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все силы брошены на восстановление работы котельной «Восточной», которую эксплуатирует частная компания «ВКС». Работы выполняются по графику, заявила глава городского округа Электросталь Инна Волкова.
«Сегодня работы проконтролировал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Все этапы работ выполняются в соответствии с графиком. Объём очень большой, сроки сжатые. На данный момент уже произведён врез бойлерной. Осталось промыть коллектор, после этого рабочие приступят к заполнению системы и запустят котлы», – написала Волкова в своём телеграм-канале. 
Она подчеркнула, что все жители домов, где наблюдаются перебои с отоплением, получат перерасчёт в беззаявительном порядке. С собственником будут разбираться правоохранительные органы. 
 
Ранее жители сообщали, что из-за плохой работы котельной, которая находится в частных руках, в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках сейчас очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов.
 
В город по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва приехал вице-губернатор Евгений Хромушин. Она пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный в Электростали восстановят к вечеру вторника. 
 
Читайте также:

Хромушин: тепло в дома жителей Электростали вернётся к вечеру

Хромушин рассказал о причинах перебоев в теплоснабжении Электростали

Воробьёв потребовал наладить нормальное теплоснабжение в Электростали после сбоев в Восточной котельной
#электросталь
#котельная
#тепло
#теплоснабжение
#ремонт
#евгений хромушин
#жкх
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Раскрыты подробности завещания Жириновского
Экс-депутат ГД Власов: Жириновский оставил своим детям только 20% состояния
12 декабря 2023, 16:59

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Основатель и бывший председатель ЛДПР Владимир Жириновский завещал своим детям только 20% состояния. Об этом рассказал бывший депутат Госдумы и экс-член фракции ЛДПР Василий Власов.
Он также рассказал, что 10% от своего состояния Жириновский завещал Институту мировых цивилизаций, который был основан первым главой ЛДПР.

«Чтобы вы понимали, даже в своем завещании Жириновский оставлял 70% средств — партии», — рассказал Власов в интервью MK.RU.

Таким образом, по его словам, каждому из детей Жириновского полагается лишь 6,6% состояния политика. Его у них трое. При этом партия ЛДПР получила в наследство от Владимира Вольфовича порядка двух миллиардов рублей.

«Владимир Вольфович оставил после себя партию полностью моторизованную — с точки зрения транспорта. А с точки зрения недвижимости — самую богатую и самую большую», — пояснил экс-депутат.

Напомним, Жириновский умер 6 апреля 2022 года после лечения от COVAD-19. Депутату было 75 лет.

Читайте также:

«Самые страшные события будут здесь»: сбылось предсказание Жириновского о Ближнем Востоке

«Жириновский» назвал главную причину конфликта Израиля и ХАМАС

Жириновский предсказал забвение Украины из-за Ближнего Востока
#политика
#партия
#интервью
#депутат
#лдпр
#жириновский
Читайте нас в
Достижения.рф