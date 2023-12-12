Во Франции задержан писатель Фредерик Бегбедер за изнасилование

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Французский писатель, автора романов «Любовь живет три года» и «99 франков» Фредерик Бегбедер взят под стражу местными полицейскими. Об этом сообщает радиостанция France Bleu, ссылаясь на прокурора Родольфа Жарри.
«Прокурор Республики По сообщил, что Фредерик Бегбедер был помещен под стражу в комиссариате По во вторник 12 декабря 2023 года», - говорится в сообщении радиостанции.
Он пояснил, что Бегбедера вызвали на допрос в рамках проведения расследования. Жарри только смог уточнить, что данное дело не связано с наркотиками. Другие подробности задержания писателя он приводить не стал.
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