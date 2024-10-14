В России начнут лишать прав на 1,5 года за сокрытие госномеров

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Россиян начнут лишать прав за использование механизмов для сокрытия автомобильных номеров сроком до 1,5 лет. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. С документом можно ознакомиться на портале правовых актов.
Согласно новому закону, теперь использование устройств, препятствующих считыванию номера либо видоизменяющих его, будут лишать прав на срок от года до полутора лет. При этом устройство будет конфисковаться.
Подобное наказание также предусмотрено за повторное управление автомобилем без номеров или с применением скрывающих материалов.
Напомним, ранее за езду с нечитаемыми номерами назначался штраф 500 рублей. При этом за езду без номеров или за намеренное скрытие могли лишить прав на срок от одного до трех месяцев или выписать штраф в размере пяти тысяч рублей.
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Подобное наказание также предусмотрено за повторное управление автомобилем без номеров или с применением скрывающих материалов.
Напомним, ранее за езду с нечитаемыми номерами назначался штраф 500 рублей. При этом за езду без номеров или за намеренное скрытие могли лишить прав на срок от одного до трех месяцев или выписать штраф в размере пяти тысяч рублей.
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Элина Позднякова