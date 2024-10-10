Опасность растёт: подмосковных мотоциклистов призвали завершить сезон

Видео: МТДИ МО
Мотосезон в этом году в столичном регионе оказался длиннее обычного благодаря жаркому и сухому сентябрю, но сейчас очень вступила в свои права, и езда на байке с каждым днём становится опаснее, об этом предупредили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дожди, опавшая листва, мокрый асфальт и низкая температура воздуха повышают вероятность аварий. Снижается скорость реакции, из-за запотевшего визора ухудшается обзор, и байкер может не заметить препятствие, поворот или пешехода. Коме того, дороги становятся скользкими не только из-за листьев, но и из-за ночных заморозков», — говорится в сообщении.Байкерам также напомнили, что нужно подготовить мотоцикл к зиме: вымыть, насухо протереть и обработать полиролью лакокрасочные поверхности, заменить масло и фильтры, заменить остатки бензина новым и добавить стабилизатор, смазать резиновые элементы, а также снять аккумулятор и перенести на зиму в отапливаемое помещение.
Читайте также:
В деревне Сабурово стартовало строительство путепровода
В Московской области на восьми дорогах отремонтировали искусственные неровности
На 20 участках дорог в Подмосковье обустроили шумовые полосы
Лев Каштанов