Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Опасность растёт: подмосковных мотоциклистов призвали завершить сезон

Опасность растёт: подмосковных мотоциклистов призвали завершить сезон

10 октября 2024, 15:39

Видео: МТДИ МО

Оригинал
Мотосезон в этом году в столичном регионе оказался длиннее обычного благодаря жаркому и сухому сентябрю, но сейчас очень вступила в свои права, и езда на байке с каждым днём становится опаснее, об этом предупредили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.


«Дожди, опавшая листва, мокрый асфальт и низкая температура воздуха повышают вероятность аварий. Снижается скорость реакции, из-за запотевшего визора ухудшается обзор, и байкер может не заметить препятствие, поворот или пешехода. Коме того, дороги становятся скользкими не только из-за листьев, но и из-за ночных заморозков», — говорится в сообщении.
Байкерам также напомнили, что нужно подготовить мотоцикл к зиме: вымыть, насухо протереть и обработать полиролью лакокрасочные поверхности, заменить масло и фильтры, заменить остатки бензина новым и добавить стабилизатор, смазать резиновые элементы, а также снять аккумулятор и перенести на зиму в отапливаемое помещение.

Читайте также:

В деревне Сабурово стартовало строительство путепровода

В Московской области на восьми дорогах отремонтировали искусственные неровности

На 20 участках дорог в Подмосковье обустроили шумовые полосы
#минтранс мо
#мотоцикл
#московская область
#подмосковье
#безопасность
Филиал Красногорского колледжа посетил ветеран военно-космических сил
10 октября 2024, 16:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Ветеран военно-космических сил, подполковник, член Военно-исторического общества России Сергей Чудинов встретился со студентами Шаховского филиала Красногорского колледжа, мероприятие состоялось в рамках проекта «Героическая страница», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Сергей Владимирович рассказал молодому поколению о своей службе, подвигах, а также славном наследии российской армии. Эта встреча позволила студентам больше узнать о героизме наших предков и важности служения Родине», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что проект «Героическая страница» воспитывает в молодёжи патриотизм, уважение к культуре и истории своей страны, позволяет сохранить память о её героическом прошлом.

Читайте также:

Парки Красногорска с начала года посетили более 4,2 млн человек

Школьники из Красногорска создали проект литературной аллеи в парке

В местном отделении партии прошёл приём граждан по вопросам дорожной инфраструктуры и ТКО
#красногорск
#шаховская
#колледж
#патриотизм
#студенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде проведут благотворительный аукцион осенних заготовок
10 октября 2024, 15:58

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Благотворительный аукцион осенних заготовок «Вклад ветеранов в Победу над укрофашизмом» состоится в Центральной библиотеке Павловского Посада во вторник, 15 октября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Аукцион начнётся в полдень. Там можно будет приобрести как домашние соленья, так и свежие фрукты и овощи, а также различные сувениры ручной работы. Участие в аукционе бесплатное, заплатить придётся только за купленный товар. Каждый лот будет разыгрываться отдельно», — говорится в сообщении.
Собранные средства будут переданы в фонд помощи СВО.

В администрации округа отметили, что благотворительные аукционы осенних заготовок проводят в Павловском Посаде каждый год. В них участвуют предприниматели, сотрудники госучреждений и активные жители муниципалитета.

Читайте также:

Ребята из Павловского Посада приняли участие в слёте юных инспекторов движения

Заместитель главы округа Павловский Посад Филипп Ефанов провёл встречи с жителями

В Павловском Посаде 11 октября состоится концерт в честь композитора Павла Аедоницкого
#павловский посад
#аукцион
#благотворительная акция
#сво
#ярмарка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший сотрудник Дурова назвал Ирину Болгар сталкершей и раскрыл ее многомиллионные траты
Экс-сотрудник Дурова Лобушкин заявил о «патологической страсти к роскоши» Болгар
10 октября 2024, 15:57

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Бывший пресс-секретарь основателя Telegram Павла Дурова Георгий Лобушкин сообщил о «патологической страсти к роскоши» Ирины Болгар, называющей себя матерью троих детей бизнесмена. В своем Telegram-канале Лобушкин также рассказал о ее многомиллионных тратах.
По его словам, в 2019 году основатель Telegram перевел Болгар 7 млн евро единоразово для поддержки троих детей.

«Расчет был 10 тысяч долларов на ребенка в месяц до достижения 23-летия», — пояснил Лобушкин.

Однако спустя некоторое время женщина назвала эти деньги «личными сбережениями». Факт того, что все денежные средства изначально предназначались для детей, легко доказуем, по этой причине сторона предпринимателя выступает за разрешение данного вопроса в суде, подчеркнул бывший пресс-секретарь Дурова.

Лобушкин добавил, что Болгар плохо скрывает «свою патологическую любовь к роскоши». Он отметил, что Ирина потратила 18 млн долларов со счетов Дурова на дорогие бренды и украшения.

Читайте также:

Дуров заявил, что его спутница потеряла ребенка на фоне его задержания в Париже

Болгар опровергла слова представителя Дурова о том, что они не были парой

«Проклинаю день, когда встретила тебя»: Болгар показала семейного Дурова и раскрыла историю их любви
#деньги
#евро
#украшения
#женщина
#любовь
#telegram
#павел дуров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учёный Богачёв сообщил о вероятной магнитной буре пятого уровня
10 октября 2024, 15:39

Фото: iStock/Gilnature

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил, что сегодня, 10 октября, вечером в Москве ожидается с высокой вероятностью магнитная буря пятого уровня.
«Были события на Солнце два дня назад, в результате которых сегодня будут геомагнитные последствия. Сейчас сформирован мировой прогноз. Бури делятся на пять градаций. Сейчас прогноз выдан, что сегодня по пятибалльной шкале наиболее вероятная линия — это примерно почти пятого уровня», — заявил в беседе с RT Богачёв.

Он также отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге возможны полярные сияния.

А в Кузбассе жители города Осинники стали свидетелями необычного явления, фото которого они разместили в соцсетях. Как пишет «Сiбдепо», в ночном небе была замечена яркая оранжевая сияющая вертикальная «черта».

Ранее Сергей Богачёв заявил, что к Земле после вспышек на Солнце приближается крупное облако плазмы.

Читайте также:

К Земле после вспышки на Солнце летит облако плазмы, ожидаются магнитные бури

«Такого не было 30-50 лет»: пустыню Сахара затопило, погибли люди

Синоптик Шувалов назвал «беспрецедентным» двигающийся на США ураган «Милтон»
#солнце
#фото
#прогноз
#магнитные бури
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне раскрыли, сколько выходных в неделю им необходимо
Опрос: Большинство россиян нуждаются в трёх выходных в неделю
10 октября 2024, 15:26

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Опрос сервиса «Работа.ру» и «Подработка» показал, что 74% россиян нуждаются в трёх выходных днях в неделю.
«Большинство респондентов (74%) проголосовали за три выходных. А 8% участников исследования нужно более трёх дней отдыха в неделю», — приводит RT текст исследования.

При этом 17% респондентов отметили, что их устраивает два выходных в неделю, а 1% и вовсе достаточно одного дня для отдыха.

А в пресс-службе сервиса доставки «Купер» сообщили, что самым популярным у москвичей шоколадом стал молочный.

«В 2024 году самым популярным в столице по-прежнему остается молочный. Но за анализируемый период белого шоколада москвичи купили в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Следующий по спросу – горький, а затем – тёмный», — приводит «Москва 24» сообщение пресс-службы.

Ранее опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» показал, что российские работодатели включили в топ соискателей, которых боятся брать на работу, людей, которые слишком часто меняют деятельность.

Читайте также:

Работодатели раскрыли, кого боятся брать на работу

Россияне назвали своих любимых учителей-предметников

Российские педагоги выразили желание продолжать работать на пенсии
#москва
#зарплата
#пенсии
#опрос
#педагоги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Истре 8 октября состялся чемпионат по настольной игре «Моё Подмосковье»
10 октября 2024, 15:06

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Истре прошёл чемпионат по настольной игре «Моё Подмосковье». Мероприятие состоялось 8 октября в музее «Новый Иерусалим» и было приурочено к 95-летию Московской области, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Соревнования объединили более 30 команд со всех уголков региона. Первое место заняла МБОУ СОШ № 15 имени Б. Н. Флёрова из Королёва, второе — Рахмановская средняя общеобразовательная школа имени Е. Ф. Кошенкова из Павловского Посада, а третье место досталось МОУ «Гимназия № 1» из Воскресенска.

Победители получили уникальные карты Московской области, и никто из участников не ушёл без подарка — все получили памятные сувениры.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Игра «Моё Подмосковье» предоставляет возможность в увлекательной форме изучить историю и культуру региона. Игровое поле включает все муниципальные образования, восемь научных центров, а также более 6,5 тысяч достопримечательностей и объектов культурного наследия.

Игра была создана Мособлдумой в честь тридцатилетия регионального парламента. Участники перемещаются по игровому полю и выполняют задания, связанные с историей и культурой региона, что позволяет им расширить свои знания о Московской области.

Фото: пресс-служба Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи

«Мы передали игру в школы, колледжи, молодежные центры. Хотели, чтобы игра вызвала интерес у ребят к изучению родного края», — рассказала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Библиотеки Подмосковья активно участвовали в создании игры, являясь центрами краеведческой информации. Для соревнований в музее «Новый Иерусалим» была организована выставка «Подмосковье: от А до Я».

Губернская библиотека предоставила более ста краеведческих книг о городах, достопримечательностях, музеях, усадьбах, монастырях и народных промыслах области.

Фото: пресс-служба Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи

В завершение мероприятия всех пригласили в актовый зал, где участники и их сопровождающие наслаждались живой музыкой. Организаторы, игротехники и все, кто участвовал в проекте, были награждены благодарственными письмами.

Игра «Моё Подмосковье» стала очень популярной среди посетителей библиотечных игровых комнат. В библиотеках региона регулярно проводятся игровые сессии и викторины на краеведческие темы.

Фото: пресс-служба Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи

Читайте также:

Психолог Масолова раскрыла необычную пользу игрушек-антистресс

В Павловском Посаде стартовал этап чемпионата по настольной о Подмосковье

Образовательная игра «ЖЭКА» научит управлять жильём и основам экономии
#подмосковье
#школы
#новый иерусалим
#игра
#соревнования
#мероприятия
#победители
#истра
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по оформлению экстренной помощи
10 октября 2024, 14:21

Фото: iStock/Chagin

Оформить запрос на экстренную социальную помощь через портал госуслуг Московской области стало удобнее: теперь к услуге подключён «умный» сервис, который позволяет предварительно рассчитать уровень среднедушевого дохода семьи, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Мы запустили такой цифровой сервис для удобства наших жителей, благодаря ему при подаче электронного заявления можно самостоятельно рассчитать доход семьи. С начала года за этой льготой обратились более 33 тысяч жителей Подмосковья, нуждающихся в помощи», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Экстренную социальную помощь могут получить люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Это может быть связано с потерей работы, инвалидностью, преклонным возрастом и пр.

Читайте также:

На портале госуслуг Подмосковья оформили более 13 тыс. записей в ветклинику

Нейросеть выявила в Подмосковье более 24 тыс. случаев нелегальной торговли

Жители Подмосковья могут записаться на медосмотр через приложение «Добродел»
#цифровизация
#госуслуги
#московская область
#подмосковье
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я сама тебе позвоню, папик»: как Мелания Трамп соблазнила женатого политика и что он любит делать обнаженным
10 октября 2024, 14:11

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

В США вышли мемуары Мелании Трамп, целью которых было продемонстрировать «человеческое лицо» как кандидата в президенты, так и её самой. Однако опубликованные откровения принесли обратный эффект. Читатели узнали, что Мелания завоевала сердце Дональда Трампа, уведя его от любовницы, а ее ближайшим другом по переписке стал король Великобритании Карл III. О том, что еще возмутило общественность расскажет «Радио 1».

Знакомство Трампа и Мелании


В 1998 году знакомство с Дональдом Трампом стало переломным моментом в жизни Мелании Кнаусс. Ей было 28, тогда как ему – 52. Словенская модель, прибывшая в США после работы в Италии и Испании, привезла с собой лишь два чемодана. Позже в американской прессе появились откровенные фотографии, сделанные ею для французского журнала Max, что вызвало общественный резонанс.

Теперь Мелания объясняет, что для моделей позирование обнаженными — обычное дело, и это не должно восприниматься как скандал. Нагота, по её мнению, служила способом возвышения человечества, и женщины должны гордиться своими телами. Во время недели моды в Нью-Йорке Мелания расположилась в VIP-зоне клуба Kit Kat на Таймс-сквер, когда к ней подошёл Трамп с эффектной блондинкой рядом – супругой Марлой Мейплз.

Однако законная жена не помешала самоуверенному бизнесмену попросить у модели номер телефона.
«Для американцев это нормально. На глазах у жены», «А как она ему ответила? Я сама тебе позвоню, папик», — предполагают комментаторы.
Фото: РИА Новости

Первое свидание Мелании с Трампом


На первый романтический ужин Трамп пригласил Меланию на обед в свое поместье «Севен Спрингс», расположенное недалеко от Нью-Йорка. Там Дональд поделился с девушкой новостью о своем разводе с супругой, актрисой Марлой Мейплз.

Мелания уверяет, что они просто разговаривали, между ними не было интима и Трамп сразу заявил ей о серьезности своих намерений. Кнаусс старалась угодить своему избраннику: признавалась в любви к его кумирам — Элвису Пресли и Элтону Джону, восхищалась бродвейскими шоу и заверяла, что без ума от бейсбольных матчей.


Отношения с Карлом III


В своих мемуарах Мелания рассказала, что король Великобритании Карл III является ее близким другом по переписке.
«Когда мы покидали Великобританию, мы выразили благодарность ее величеству (королеве Елизавете II) за теплый прием и пригласили ее к нам в ответный визит», — делится воспоминаниями Мелания.

Теперь же приглашение поступит к Карлу, если Трамп одержит победу на выборах.


Пикантный вопрос о Трампе

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

В своей книге Милания никак не прокомментировала интрижку своего мужа с актрисой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, но уделила внимание теме покушения на мужа.
«Жаль, что стрелок Крукс видел в ее муже только «политическую машину», а не «прекрасную личность», — написала супруга Трампа.
Мелания презентовала свои мемуары в эфире местного ТВ. Во время программы женщине был задан пикантный вопрос: носит ли ее муж пижаму? Оказалось, что кандидат в президенты США предпочитает спать обнаженным.

Читайте также:

Стало известно, чем Трамп приводит в ужас гостей острова педофила Эпштейна

«Напуган?»: Трамп нашел себе достойного противника в мем-войне на фоне выборов

Стало известно, сколько Трамп заработал на продаже Библий
#сша
#скандал
#женщины
#приём
#трамп
#супруги
#развод
#любовь
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне включили отопления в 65% домов
10 октября 2024, 13:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Подача тепла ведётся уже в 65% домов в Дубне, такая ситуация зафиксирована на 9 утра четверга, 10 октября, работы по подключению отопления ведутся круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы были вынуждены отключить горячую воду в ряде многоквартирных домов в районе Большой Волги, чтобы провести врезку в основную сеть. Эти работы подходят к концу. Сегодня утром воду дали в большинство домов по ул. Станционной, Вернова, проспекту Боголюбова. Подрядчик продолжает работы, чтобы как можно скорее вернуть горячую воду и тепло», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Он также поблагодарил жителей округа за терпение и понимание.

В администрации напомнили, что ресурсоснабжающая организация подаёт тепло до дома, а ответственность за качество отопления внутри домов несёт управляющая компания.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года починили почтовые ящики более чем в 500 подъездах

Жители Подмосковья теперь могут найти график включения отопления в приложении «Добродел»

В Химках включили отопление в социальных объектах
#дубна
#отопление
#максим тихомиров
#жкх
#мкд
#теплоснабжение
Следите за нашими новостями
в удобном формате