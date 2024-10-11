Когда менять зимнюю резину на новую в 2024: штрафы, особенности, как выбирать

С наступлением холодов и выпадением первых осадков многие автовладельцы задумываются о смене летних шин на зимние. Но при какой именно погоде это следует сделать? Какие покрышки лучше выбрать? И какие правила и требования необходимо соблюдать, чтобы не получить штраф за использование резины не по сезону?