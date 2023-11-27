В России начнут выпускать Hyundai и Kia под китайским брендом GAC

Фото: iStock/Traimak_Ivan
Уже в декабре компания AGR, приближенная к дилерскому холдингу «Авилон», в собственности которой находится бывший завод Volkswagen в Калуге, заключит сделку по покупке замороженного предприятия по выпуску машин Hyundai и Kia в Санкт-Петербурге и уже в январе возобновить производство автомобилей. Об этом пишет Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники.
За это время планируется произвести 70 тысяч машин, именно на такое число машин есть все необходимые комплектующие. Сейчас они хранятся на улице под пленкой. Уточняется, что сотрудники на заводе будут трудиться в одну смену.
Читайте также:
Масляков: Уход Renault из России напоминал отступление с подрывом мостов
Стало известно, сколько автомобилей «Москвич» было выпущено за год работы завода
Автоэксперт Сажин: Цены на авто снизятся, когда запчасти будут делать в РФ
Элина Позднякова