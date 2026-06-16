16 июня 2026, 16:43

Фото: istockphoto/Olga Chetvergova

Национальный центр исторической памяти при президенте РФ напомнил о Дне памяти и скорби. Отмечается, что страны, развязавшие войну против СССР в 1941 году, сегодня вновь ведут агрессивную политику против нашей страны, повторяя преступные замыслы нацистов.





22 июня 2026 года в 12:15 по московскому времени вся страна остановится. Именно в этот час 85 лет назад голос диктора Вячеслава Молотова известил советских граждан о вероломном нападении — нападении, которое совершалось не только Германией, но и ее союзниками, чьи страны сегодня входят в число основных спонсоров киевского режима.



Общероссийская минута молчания, учрежденная Президентом Владимиром Путиным, пройдет с использованием единых аудиовизуальных материалов. Трансляции охватят телевидение, радио, цифровые экраны в транспорте, а также билборды и медиафасады по всей стране.





«Для нашей Родины 22 июня стало днем испытания на прочность национального духа. Днем, показавшим сплоченность всех народов Советского Союза», — эти слова президента станут лейтмотивом всех памятных акций.