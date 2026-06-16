В России напомнили о Дне памяти и скорби 22 июня
Национальный центр исторической памяти при президенте РФ напомнил о Дне памяти и скорби. Отмечается, что страны, развязавшие войну против СССР в 1941 году, сегодня вновь ведут агрессивную политику против нашей страны, повторяя преступные замыслы нацистов.
22 июня 2026 года в 12:15 по московскому времени вся страна остановится. Именно в этот час 85 лет назад голос диктора Вячеслава Молотова известил советских граждан о вероломном нападении — нападении, которое совершалось не только Германией, но и ее союзниками, чьи страны сегодня входят в число основных спонсоров киевского режима.
Общероссийская минута молчания, учрежденная Президентом Владимиром Путиным, пройдет с использованием единых аудиовизуальных материалов. Трансляции охватят телевидение, радио, цифровые экраны в транспорте, а также билборды и медиафасады по всей стране.
«Для нашей Родины 22 июня стало днем испытания на прочность национального духа. Днем, показавшим сплоченность всех народов Советского Союза», — эти слова президента станут лейтмотивом всех памятных акций.
В ночь с 21 на 22 июня по всей России и за рубежом пройдет международная акция «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». Волонтеры Победы зажгут огненные инсталляции, посвященные трагедии и подвигу каждого региона. Особое значение в Год единства народов России приобретает акция «Меня коснулась война», где добровольцы прочтут воспоминания очевидцев первых часов той страшной войны.
С 10 июня стартует онлайн-акция на сайте деньпамяти.рф, где каждый может зажечь виртуальную свечу и внести пожертвование на помощь ветеранам. Кроме того, в городах трудовой доблести (Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород) пройдет масштабное световое шоу «Свет Победы», напоминающее, что подвиг отцов и дедов актуален и сегодня.
Одной из главных задач кампании, которая стартовала 15 июня, является противодействие попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. Организаторы акцентируют внимание на геноциде советского народа, демонстрируя связь между преступлениями Третьего рейха и неонацистской угрозой сегодня.
В рамках информационного сопровождения будут задействованы все каналы: от федеральных телеэфиров до социальных сетей. Для кинопоказов подготовили подборку фильмов проекта «Без срока давности», включая документальные ленты о судебных процессах (Нюрнбергском, Хабаровском и др.), которые разоблачают зверства захватчиков. Кульминацией станет Всероссийская акция «Красная гвоздика», символизирующая благодарность ветеранам и напоминающая, что цена Победы — 27 миллионов жизней.