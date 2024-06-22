Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: istockphoto/ia_64
Президент РФ Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны, в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Традиционная церемония прошла в Александровском саду.
Под звуки траурного марша в исполнении военного оркестра почётный караул установил венок на стойку пред Вечным огнём у Кремлёвской стены. Президент страны, склонив голову, подошёл к венку. За ним последовали другие участники церемонии — ветераны Великой Отечественной войны, Вооружённых сил РФ, представители командования российской армии.
Глава государства, преклонив колено, поправил ленты на венке, выполненные в цветах российского флага. На лентах золотом написано: «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации». Затем Путин под звуки метронома минутой молчания почтил память героев, павших за свободу Родины. После этого, как и в прошлые годы, президент возложил цветы к мемориалам городов-героев и городов воинской славы, поклоном выразив почтение подвигу жителей городов и гарнизонов.
Читайте также:
Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
В День защитника Отечества Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Александр Бойцов